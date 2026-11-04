Un hombre de 35 años estuvo a punto de convertirse en víctima de una extorsión telefónica en el municipio de Jesús María, luego de recibir amenazas de muerte por parte de desconocidos que le exigían depositar más de 30 mil pesos.

El caso se registró en la comunidad de Tepetates, donde el afectado solicitó apoyo de la Policía Estatal tras recibir varias llamadas en las que los delincuentes advertían que acudirían a su domicilio para privarlo de la vida si no cumplía con sus exigencias económicas.

Ante la gravedad de las amenazas, elementos estatales acudieron al lugar y se entrevistaron con el hombre, quien explicó la situación que estaba enfrentando.

Posteriormente intervino personal de la Policía Cibernética, que brindó orientación a la víctima para evitar que cayera en el engaño y entregara el dinero exigido por los extorsionadores.

Gracias a esta intervención, se logró evitar que el afectado realizara algún depósito, mientras que las autoridades dieron seguimiento al caso.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado recordó que, ante llamadas de esta naturaleza, es importante no entregar dinero, evitar prolongar la conversación con desconocidos y reportar los hechos a la Policía Cibernética, al teléfono 449 346 2341.