Frontal impacto

Un choque frontal entre dos camionetas registrado el domingo por la tarde en el municipio de Asientos, dejó como saldo de seis personas lesionadas, entre ellas tres niños, quienes requirieron ser trasladados a un nosocomio para recibir atención médica.

El aparatoso percance se registró el domingo a las 19:50 horas, en la carretera estatal No. 4, tramo Carboneras-Villa Juárez, en el municipio de Asientos.

Hasta ese lugar acudieron policías preventivos de Asientos y policías estatales, además de las ambulancias ECO-328 y ECO-338 del ISSEA.

El reporte al número de emergencias 911 indicaba que, a la altura del poblado de Clavelinas, se había registrado un choque frontal entre dos camionetas y que había varias personas lesionadas.

Al hacer su arribo al lugar del accidente, se percataron que en el fuerte choque habían participado una camioneta Chevrolet Silverado pick up, color blanco y con placas de circulación del estado de Texas, Estados Unidos; así como una camioneta Dodge Caravan, color verde botella y sin placas de circulación, en la cual viajaba una familia.

De inmediato se procedió a auxiliar a los tripulantes de la camioneta Dodge Caravan, quienes resultaron lesionados, siendo ellos el conductor, que fue identificado como Jaime, de 60 años; así como sus acompañantes de nombres María, de 51 años; María Elena, de 27 años; además de dos niñas de 7 y 4 años, así como un niño de 7 años.

Todos ellos fueron trasladados a recibir atención médica al Hospital General de Pabellón de Arteaga, donde determinaron que una de las menores presentaba una probable fractura de cráneo y una lesión en la mandíbula.

Se logró establecer que el conductor de la camioneta Chevrolet Silverado pick up, identificado como Juan Alberto, de 43 años, fue quien invadió el carril de circulación contrario y provocó el choque frontal. Debido a que sólo resultó con algunos golpes leves, fue detenido y trasladado a la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público de Hospitales.