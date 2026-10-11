Aguascalientes registró ayer una jornada fría, nublada y lluviosa, debido a la presencia de canales de baja presión en el interior del país, en interacción con el abundante ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, asociado al huracán Simón, y condiciones de inestabilidad atmosférica. Las precipitaciones dejaron calles mojadas, encharcamientos y un ambiente húmedo en distintos puntos de la ciudad. Para hoy se prevén condiciones similares, con cielo mayormente nublado, temperaturas frescas y probabilidad de lluvias durante el día.