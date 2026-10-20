El Gobierno del Estado en coordinación con el IMSS, el ISSSTE y los municipios, realizará hasta diciembre una campaña gratuita de prevención y detección oportuna del cáncer de mama y cervicouterino, anunció el secretario estatal de Salud, Rubén Galaviz Tristán.

Durante la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el funcionario explicó que la cruzada contempla acciones de diagnóstico, orientación y sensibilización, además de atención a las mujeres en quienes se identifique alguna alteración.

Galaviz Tristán señaló que la estrategia busca ampliar las oportunidades de acceso a estudios y fortalecer los esquemas preventivos. Destacó la importancia de identificar ambos padecimientos en etapas tempranas para facilitar su tratamiento.

Por su parte, la gobernadora Tere Jiménez convocó a instituciones y sociedad a sumar esfuerzos en la prevención y a mantener el acompañamiento de las pacientes durante su atención médica. Afirmó que el estado ha invertido en equipamiento hospitalario y que se trabaja con las instituciones federales para coordinar los servicios de salud.

“No están solas, cuentan conmigo y estamos para acompañarlas”, expresó la mandataria ante pacientes y personal médico reunidos en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias.

En representación de mujeres que han superado el cáncer de mama, Verónica Rodríguez Arévalo compartió su experiencia y agradeció el respaldo de su familia y del personal del Hospital Miguel Hidalgo. También llamó a otras mujeres a acudir a revisión médica sin esperar a presentar síntomas.

Al encuentro asistieron representantes del Congreso del Estado, del IMSS y del ISSSTE, quienes participaron en el anuncio de la jornada interinstitucional.