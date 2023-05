Diana Martínez Pontón, vicepresidenta del Colegio de Economistas, advirtió que, aunque la inflación está disminuyendo en México, aún no se refleja en los precios que los ciudadanos enfrentan a diario. A esto se suma la expectativa de altas tasas de interés que probablemente persistirán durante el resto del año.

Martínez Pontón compartió los últimos datos sobre la inflación en México, que para la primera quincena de este mes de mayo se situó en un 6%, siendo la más baja en lo que va del año. En cuanto al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de la primera quincena del mes de mayo, registró una caída del 0.32%, según datos del INEGI.

No obstante, destacó que, a pesar de la disminución de la inflación, los precios aún parecen altos para las familias mexicanas. Explicó que los precios no han disminuido en realidad, sino que han crecido a un ritmo más lento. Los alimentos, bebidas y tabaco, así como los productos pecuarios, aún no han regresado a los niveles previos a la pandemia. Aunque el aumento en los precios de los alimentos y bebidas se ha desacelerado, aún supera el 10% de inflación.

La vicepresidenta del Colegio de Economistas señaló que hay productos básicos como la tortilla de maíz, el jitomate, el frijol, los plátanos y la leche que han experimentado aumentos significativos en sus precios desde abril de 2020. «Por ejemplo, la tortilla de maíz ha subido un 22.5%, el pollo ha aumentado un 77% y la leche un 21.7%», dijo.

PRONÓSTICOS DE INFLACIÓN

Martínez Pontón indicó que se espera: