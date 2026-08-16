La incertidumbre previa a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como las presiones arancelarias, frenaron la inversión en Aguascalientes, lo que provocó un repunte del 23.6% en las solicitudes presentadas ante el Centro de Conciliación Laboral del Estado entre enero y julio. Este incremento repercutirá directamente en la carga de trabajo de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y de los juzgados laborales hacia el cierre del presente año.

Gregorio Zamarripa Delgado, director de la dependencia estatal, precisó que dicho porcentaje equivale a entre 1,500 y 2,000 expedientes adicionales respecto del mismo periodo del año anterior, frente a un volumen habitual de entre 13,000 y 15,000 asuntos.

Explicó que la especulación en torno a las reglas de origen y a las eventuales restricciones al trabajo agrícola ha llevado a las empresas a poner en pausa sus inversiones mientras concluyen las negociaciones del acuerdo comercial internacional.

Respecto de la práctica de condicionar el empleo a la firma anticipada de renuncias, presente tanto en la iniciativa privada como en el sector gubernamental, Zamarripa Delgado aclaró que resulta innecesario legislar sobre el tema. La legislación laboral vigente prohíbe este tipo de documentos, por lo que carecen de validez ante las autoridades y los juzgados laborales.

El funcionario señaló, además, que la conciliación suele verse obstaculizada por la intervención de abogados que prometen a los trabajadores obtener montos irreales y les hacen firmar pagarés o contratos de prestación de servicios. No obstante, puntualizó que la mayoría de los patrones prefiere alcanzar un acuerdo económico razonable en la mesa de negociación para evitar litigios prolongados que distraigan recursos y afecten la productividad de sus empresas.