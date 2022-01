Israel Sánchez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-¿Se puede realizar ejercicio si se tiene Covid, pero con síntomas leves o asintomático?

Lo ideal es que no, pues, por más ganas de cumplir con su rutina física, lo más probable es que la fatiga se imponga, así sea el cuadro infeccioso más leve, dice la inmunóloga viral Vanessa López Guerrero, refiriendo la batalla que en ese momento libra el organismo contra el SARS-CoV-2.

«El sistema inmune requiere de toda tu energía para concentrarse en eliminar al virus, y en generar esta inmunidad de memoria que requiere para protegerse», explica la experta de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

«Cuando hay una infección viral, normalmente hay muerte de células infectadas, y esto es un costo energético para el cuerpo que requiere del descanso para poder recuperar y restablecer estos tejidos, sobre todo en mucosas. Entonces, no es para nada recomendable hacer ejercicio teniendo Covid», agrega.

Esto no significa permanecer postrado mientras se padece el contagio, aclara López Guerrero, quien aconseja mantener cierta movilidad, como caminar dentro de la casa.

