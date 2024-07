Los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado localizaron a una madre de familia que estaba siendo víctima de un secuestro virtual. Al mismo tiempo, sus familiares creían que ella estaba privada de la libertad y recibían exigencias de una fuerte suma de dinero a cambio de su liberación.

Cristina, de 31 años de edad, se comunicó a los servicios de emergencia para reportar el secuestro de su madre, la señora Antonia, de 55 años de edad.

De acuerdo con la versión de la afectada, comenzó a recibir llamadas telefónicas de un sujeto que le indicó que tenían privada de la libertad a su madre y, mediante amenazas, le exigió un depósito de una fuerte suma de dinero a cambio de liberarla.

Cristina trató de comunicarse con su madre, pero al no obtener respuesta, presumió que efectivamente estaba en poder de los secuestradores, por lo que decidió comunicarse a los servicios de emergencia para reportar lo ocurrido.

Al presumir que se trataba de una extorsión telefónica, le pidieron que no hiciera ningún depósito y que tampoco contestara las llamadas. Los uniformados se dieron a la tarea de buscar a la señora Antonia, quien más tarde fue localizada sana y salva.

Cabe destacar que la madre de familia indicó que recibió una llamada telefónica de un sujeto que, mediante amenazas, la obligó a salir de su domicilio y le ordenó que no se contactara con su familia, ya que de lo contrario les quitarían la vida a todos, por lo que decidió obedecer las instrucciones.