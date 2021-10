Gasolineros locales están en la incertidumbre ante la falta de permisos por parte de la Comisión Reguladora de Energía y la Secretaría de Energía para la apertura de nuevas estaciones de servicio, lo cual inhibe las inversiones de nuevas marcas en el estado, así lo señaló el presidente de la Asociación Hidroamegas, Ramón Lomas Torres.

El empresario gasolinero afirmó que apenas la semana pasada la CRE emitió 7 permisos en cuestión de hidrocarburos, aunque a la fecha hay más de 900 en trámite, por lo que el sector gasolinero está con cierto titubeo dado que las inversiones que están paradas. “Las estaciones que están ya construidas están paradas y las que están por construirse y que hay muchos proyectos en puerta, están por tomar una decisión de empezar a edificar o no. Es un poco complicado tener una inversión sin hacer nada, pues es un elefante blanco”.

Afirmó que hay una gran cantidad de estaciones de servicio en dicha situación en varios puntos de la ciudad, tal es el caso de una que se ubica a la altura de Canteras de San José, otra más por avenida Independencia a la altura de Trojes de Alonso, otra más ya edificada en avenida Aguascalientes poniente a la altura del fraccionamiento Del Valle, una más por la avenida Mariano Hidalgo que tiene más de 2 años parada y otra en avenida Aguascalientes nororiente a la altura de la Zona Militar que tiene más de 3 años que no ha podido ser abierta. “Hay muchísimas inversiones paradas, por lo que no sabemos qué vaya a pasar. Todavía estamos con la incertidumbre de los permisos que no salen y el problema es con la Comisión Reguladora de Energía y la Secretaría de Energía, así como una cantidad de trámites que tenemos que hacer los que construimos gasolineras”.

Aunado a lo anterior, dijo que los gasolineros están con la incertidumbre ante la Reforma Energética promovida por el Ejecutivo Federal y que está en discusión en ambas Cámaras, la cual de aprobarse, desincentivará las inversiones extranjeras y que preocupa al sector de hidrocarburos también, dado que en la actualidad en el mundo casi el 30% de la energía proviene de fuentes alternativas como la eólica y solar. “Las empresas paraestatales como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad no tienen la suficiente capacidad para poder satisfacer las necesidades del país. Si ahuyentan todas las inversiones que hay de empresas privadas, no quiero decir que el país puede tronar, pero es peligroso”.