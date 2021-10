Estephany de la Cruz Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.-Las inversiones de las empresas que forman parte de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) podrían frenarse si se aprueba la reforma eléctrica que impulsa el Ejecutivo, advirtió Vicente Yáñez Solloa, presidente ejecutivo del organismo.

A pregunta expresa sobre si se han frenado inversiones por parte de sus agremiados por dicha iniciativa, Yáñez Solloa dijo que no, pero podría ocurrir de aprobarse la contrarreforma.

«Hasta ahorita no se han detenido (las inversiones), pero se van a detener, si cambia la ley, se van a detener», advirtió entrevistado tras la inauguración de Expo ANTAD y Alimentaria, que se realiza en Expo Guadalajara del 18 al 20 de octubre.

Detalló que las empresas han hecho inversiones por más de 40 mil millones de dólares en abastecimiento de energía.

Dijo que las inversiones fueron para generar la energía que el Estado no pudo suministrar porque el dinero público se tenía que destinar a otras cosas.

La reforma eléctrica impulsada por el Ejecutivo federal modifica el criterio de despacho de electricidad para priorizar a las centrales de la CFE, cancela los permisos otorgados a privados y les cierra la comercialización, por lo que la CFE sería, otra vez, el único suministrador del País.

Durante la inauguración del evento, Yáñez Solloa señaló de aprobarse la contrarreforma habrá nueva alza en los productos.

«Aprobar esta reforma elevaría los costos de la energía eléctrica, que es uno de los principales componentes que determinan los precios al consumidor. Esta iniciativa ahuyenta la inversión, inhibe la competencia, violenta los acuerdos internacionales», sostuvo.