CDMX.- Apenas pasaron tres días de que The Batman había reiniciado su rodaje, pero tuvo que ser suspendido de nuevo porque su protagonista, Robert Pattinson, dio positivo a COVID-19.

La casa productora Warner Bros. informó que una persona resultó contagiada y fue aislada según los protocolos establecidos en Gran Bretaña, aunque no reveló el nombre.

Más tarde, diversos medios británicos y estadounidenses, como Variety, The Hollywood Reporter y Vanity Fair, confirmaron que se trataba del propio Pattinson.

La película dirigida por Matt Reeves es una pieza clave para Warner. El estudio había retrasado previamente su fecha de lanzamiento desde junio de 2021 a octubre de 2021.

A la película aún le quedan tres meses para terminar de rodarse, según Variety, pero además de que la pausa podría costarle a Warner mucho dinero, incluso se abre la posibilidad de retrasar nuevamente el estreno.

Pattinson, de 34 años, da vida al Hombre Murciélago. Según el Daily Mail, integrantes de la producción ironizaron sobre el hecho de que el coronavirus, atribuido a precisamente a los murciélagos, haya afectado al personaje.

Dijeron que el paro de producción será al menos durante dos semanas. (Staff/Agencia Reforma)