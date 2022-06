A partir de hoy el Municipio capital comenzará a sancionar a los conductores que no hagan uso del Libramiento Carretero Poniente, ni de la carretera libre, informó el presidente municipal, Leonardo Montañez Castro.

La decisión fue tomada luego de los accidentes que se han presentado en últimos días. “Los accidentes no se generan por una falla mecánica, son principalmente por la velocidad, desde luego que estamos trabajando en ese tema y está valorando el área de Tránsito y Movilidad para tratar de mitigar y disminuir los accidentes en Libramiento Poniente, en su cruce con la carretera 45”, mencionó el alcalde.

Leo Montañez explicó que los conductores de transporte pesado que sean infraccionados por transitar dentro de la ciudad podrán pagar sus multas con tarjeta. “Estamos ahorita afinando el uso de la terminal electrónica, para que quienes sean multados puedan hacer su pago en el sitio de la multa, porque sabemos que gran parte es tráfico que va de paso por el municipio y que eso sea un incentivo para que quieran pagar en el lugar del evento”, explicó el edil.

Pronto los conductores podrán pagar con tarjeta de crédito o débito sus multas que rondarán los 800 pesos y continuar su viaje.

El presidente municipal dijo que se valora establecer otro punto de vigilancia en el norte, a través de un acuerdo con SCT y otros municipios, para que antes de que lleguen los vehículos a la zona del libramiento, no tengan que cruzar por la ciudad, tal y como se hace al sur con un punto de vigilancia en Ciudad Industrial y tercer anillo, donde se les regresa.

Por otro lado, Montañez Castro habló de las presuntas extorsiones denunciadas por transportistas que involucran a elementos municipales y desestimó los hechos. “No lo he detectado, desde luego si lo hay, va a ser sancionado, he estado platicando directamente con el comisario para que seamos muy cuidadosos en ese sentido y nadie tiene porque ofrecer algo que no esté dentro de la ley”.

¡Participa con tu opinión!