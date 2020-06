Paula Ruiz Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- La edición 2020 del Festival Pa’l Norte programado para realizarse en septiembre fue suspendida… otra vez.

Por el riesgo que representa a la salud contagiarse de coronavirus, el Secretario de Salud en el Estado, Manuel de la O, señaló que no es conveniente la realización de eventos que congreguen a miles de asistentes.

También anunció que este año no habrá festividades por el Grito de Independencia.

Ayer, en la sesión de preguntas durante la conferencia de prensa para actualizar la información del Covid-19 en Nuevo León, el funcionario confirmó la suspensión de eventos masivos en septiembre.

“Vamos a suspenderlo (Pa’l Norte), no es conveniente que se realicen festivales en el mes de septiembre”, aseguró De la O.

La edición 2020 del Pa’l Norte, que el 2019 congregó a 210 mil personas y que este año esperaba el mismo número de asistentes, inicialmente se realizaría el 20 y 21 de marzo.

Ante la contingencia de Covid-19 en Nuevo León, el 18 de marzo los organizadores del festival anunciaron su reprogramación para el viernes 11 y sábado 12 de septiembre.

De entre los más de 67 bandas invitadas, su cartel lo encabezaban The Strokes, Tame Impala, Andrés Calamaro, Alejandro Fernández, Juanes, Daddy Yankee, Sum 41, Foster the People, MGMT, Paulo Londra, Los Auténticos Decadentes, El Tri y Kinky.

Aunque se buscó a los hermanos Óscar y Jesús Flores, organizadores del festival, que este año estaba previsto celebrar su novena edición en el Parque Fundidora, personal de prensa de su oficina reportó que no tenían información oficial.

Si la recomendación del Secretario de Salud es no realizar eventos en septiembre, el Palenque de la Expo Guadalupe también está en riesgo ya que su programación inicia el 3 de septiembre con la actuación de Los Ángeles Azules.

El cartel del Domo Care contempla shows del 3 de septiembre al 24 de octubre con artistas como Emmanuel, Mijares, Gloria Trevi, Los Tigres del Norte, Bronco, Intocable, Natalia Jiménez, Edith Márquez, Christian Nodal y Duelo, entre otros.