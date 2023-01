Abel Barajas Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal dio una nueva suspensión a Ovidio Guzmán López, «El Ratón», para que no sea entregado en lo inmediato a Estados Unidos y permanezca preso en Penal del Altiplano durante su proceso de extradición.

Juan Mateo Brieba de Castro, juez sexto de distrito en amparo de la Ciudad de México, concedió la suspensión provisional al hijo de Joaquín «El Chapo» Guzmán contra actos de incomunicación, tortura y extradición inmediata.

Esta protección judicial fue dictada luego de que Ovidio ratificara el pasado viernes esta demanda de amparo en Almoloya de Juárez, tras ser abordado por los actuarios del juzgado de amparo.

«Se decreta la suspensión provisional, para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y el quejoso quede a disposición de este juzgado de distrito, por lo que a su libertad personal se refiere.

«Quedando como consecuencia de esta determinación a disposición de cuya autoridad se encuentra para la continuación del procedimiento que se le sigue», acordó el juez.

«Se decreta la suspensión provisional respecto del acto de extradición y su ejecución, para el efecto de que no se ejecute y el quejoso quede en el lugar en el que se encuentre a disposición de este juzgado, sólo con relación a su libertad personal y no sea entregado al Gobierno de los Estados Unidos de América».

Con independencia de esta resolución, lo cierto es que la de Ovidio no será una entrega inmediata a la justicia estadounidense porque el pasado viernes, el juez de control Guillermo Salazar Hernández le decretó la detención provisional con fines de extradición por 60 días.

Es decir, por lo menos durante ese plazo estará internado en el Penal del Altiplano y, a menos que Estados Unidos no formalice su pedido de extradición antes del 5 de marzo, el hijo de «El Chapo» permanecerá en dicho centro penitenciario durante meses o quizá más tiempo.

Adicionalmente, existe la posibilidad de que en algún momento la Fiscalía General de la República ejerza la acción penal en su contra.