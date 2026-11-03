Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Consejo General rechazó los perfiles propuestos para ocupar consejerías en Guerrero y Oaxaca, al detectar vínculos con Morena, con la ex presidenta del INE, Guadalupe Taddei, o con ex funcionarios electorales.

Con estas decisiones, suman siete las consejerías que quedarán vacantes durante algunas semanas, cuatro de ellas correspondientes a presidencias de Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), en medio de la crisis que enfrenta el organismo.

De los siete institutos, tres iniciaron sus procesos de renovación en septiembre; uno lo hará en noviembre y los tres restantes, en diciembre.

El jueves pasado rechazaron los perfiles de quienes compitieron por las presidencias de los OPLES de Baja California Sur, Coahuila, Campeche y Tamaulipas, así como una consejería en Veracruz.

Este lunes, como pocas veces en el Consejo General, por unanimidad se rechazaron las dos propuestas que había para Guerrero. Entre los postulados estaba Víctor de la Paz, quien fue Contralor del organismo electoral. La Oposición advirtió que era cercano a Morena y que Taddei lo habría entrevistado para la etapa final.

De la Paz compitió contra Brenda Ayala Terrazas, quien hasta septiembre trabajó como jefa de proyecto en la Secretaría Ejecutiva, entonces presidida por Claudia Espino.

En el caso de Oaxaca, sólo había una propuesta: Flor Angélica Enríquez García, ex consejera del PRD y ahora supuestamente vinculada a Morena y Taddei. De los 10 consejeros, sólo Uuc-Kib Espadas le dio su voto.

Sin dar detalles, los consejeros afirmaron que recibieron información determinante.

«No voy a personalizar, se trata de personas, no se trata de quemar aquí a nadie, pero de los tres perfiles que están, a dos yo los califiqué desde un inicio con una calificación bastante baja y a una tercera persona, el análisis de su historial a mí no me brinda una convicción de idoneidad», indicó el consejero Arturo Castillo.

Los representantes de PAZ, Somos, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano advirtieron que en la próxima definición deben garantizar que sean perfiles «neutrales», que no obedezcan a liderazgos locales ni tengan algún conflicto de interés con empresas proveedoras.

«No nos gustaría que designarán a alguna persona que pudiera tener algún vínculo con todas estas empresas que han sido señaladas en medio de los escándalos que vive el Instituto Nacional Electoral», indicó el representante de Somos, Marco Baños.

El priista Emilio Suárez insistió en que ante los señalamientos de corrupción no sólo en el INE, también en los OPLES, es necesario darle mayor credibilidad a los nombramientos.

«Celebramos una posición mucho más contundente, eso abona la transparencia del Instituto. Parte de recuperar la credibilidad del Instituto.

«No es irrumpir en los mecanismos de consenso que se generen hacia el interior de las consejerías para sacar o no este tipo de nombramientos, simplemente es un llamado en buena lid a entender que lo que estamos viviendo hoy en el país, el cómo la ciudadanía está volteando a ver al Instituto Nacional Electoral con otros ojos», añadió.