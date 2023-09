Mayolo López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La oposición frenó ayer la posibilidad de que prosperara, a instancias de Morena, un recurso ilegal para que, «por la puerta de atrás», se militarizara la seguridad pública, traspasando la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Hace cinco meses –el 18 de abril–, la Suprema Corte de Justicia de la Nación había declarado inconstitucional el traspaso del mando a la Sedena.

En el seno de la Comisión Bicamaral para la Evaluación de las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Pública, se presentó ayer un dictamen que finalmente no fue votado, dado el rechazo de la oposición y la «apertura» del presidente del órgano, el morenista Cristóbal Arias, para ampliar la discusión.

«Una vez más, por la puerta trasera, el régimen pretende militarizar la seguridad pública de manera transexenal, traspasando la Guardia Nacional a la Sedena», previno el senador emecista Clemente Castañeda.

La Comisión presentó un dictamen orientado a traspasar el mando de la Guardia Nacional a la Sedena, pero se convino en darle carácter de permanente a la Comisión Bicamaral.

«El acuerdo fue que se deje la Comisión en permanente y que se discuta con más amplitud. En el dictamen hay un artículo que propone la mayoría para que la coordinación operativa y administrativa de la Guardia Nacional lo tenga la Sedena, lo cual creemos que es completamente inconstitucional. La Corte ya dijo que no se puede», resumió el senador panista Damián Zepeda.

«La discusión se detuvo. Se acordó que se daba por presentado el dictamen y que se iban a recibir más observaciones, para que la próxima semana continúe la sesión. Entonces, no, no está aprobado», dijo el senador Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Plural.

Agregó que Marcela Mora, del PES, y Raúl Bolaños, del Verde Ecologista, estuvieron de acuerdo en que el dictamen no fuese aprobado, en la lógica de que se necesita una discusión más amplia.