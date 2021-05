Óscar Luna Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Un camión cargado con decenas de despensas con los logotipos de la alianza PRI-PAN-PRD fue detectado en el municipio de Lerdo, Durango.

De acuerdo con reportes locales, las despensas eran descargadas en un domicilio de la Colonia Villa Jardín.

Aunque el suceso fue denunciado ante la Policía Municipal, los elementos arribaron al lugar, pero para ayudar al conductor y copiloto a huir del lugar.

Un grupo de ciudadanos persiguió al camión y al entrar al territorio de Gómez Palacio, lograron cerrarle el paso.

La candidata de Morena a diputada federal por el distrito 3, Maribel Aguilera, afirmó que el copiloto del camión es un hombre identificado como Tadeo Toledo, quien hace dos semanas se desempeñaba como director de Tránsito y Vialidad en el Ayuntamiento de Lerdo, a cargo del priista Homero Martínez.

La esposa de Martínez, Susy Torrecillas, actualmente compite por la diputación local del distrito 13 abanderada por el PRI-PAN-PRD.

“Este camión tiene publicidad de la coalición de Lerdo, del distrito 03, y del distrito 02 y distritos locales”, acusó Aguilera.

“Esto es penado con cárcel, que se investigue hasta las últimas consecuencias, no se vale la compra de votos, que le amarren las manos a Homero porque tiene a su disposición en la Presidencia Municipal recursos humanos, económicos y materiales y todo el personal trabajando a favor de su esposa que es la candidata a diputada local y a favor de la coalición, no vamos a permitir este tipo de actitudes y delitos”.

Pese a que el camión fue detectado y denunciado alrededor de las 13:00 horas, hasta las 19:00 horas de ayer todavía no se presentaba ninguna autoridad ministerial para dar fe de los hechos.

La unidad quedó retenida en el Bulevard Miguel Alemán, en Gómez Palacio, por candidatos de Morena, Movimiento Ciudadano, PVEM, PES y RSP en espera de que arriben las autoridades.

Cuestionada sobre este tema, la candidata del PRI-PAN-PRD por el distrito 13, Susy Torrecillas, dijo que podría tratarse de un montaje.

“Hace ratito me entero por redes sociales que me están involucrando porque agarraron un camión lleno de despensas y yo la verdad me quiero deslindar de todo eso”, comentó.

“Soy una mujer respetuosa de la ley, nosotros no tenemos nada que ver con eso, yo creo que es un montaje o que los adversarios ven que estamos teniendo mucho éxito, que vamos arriba en las encuestas”.