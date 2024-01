Eduardo Cedillo Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- En el último intento, Morena no consiguió los votos necesarios para la ratificación de Ernestina Godoy, quien tendrá hoy su último día como Fiscal de Justicia de la Ciudad de México.

La fracción de la 4T y sus aliados sumaron 41 votos a favor de un periodo más, sólo 3 menos de los que exigía la mayoría calificada.

La ratificación era el principal objetivo de 2023 para el Gobierno y sus legisladores, sin embargo no se logró.

El 13 de diciembre se intentó votar por primera vez el dictamen en el Pleno, pero al ver que no lo lograrían, los morenistas alargaron la sesión y la terminaron cuando faltaban todavía 15 oradores.

Contra el calendario oficial y con un extraordinario aprobado en días inhábiles, ayer se retomó el tema. La discusión inició con las intervenciones pendientes y posicionamientos más amenazantes.

«Muy pronto, pero muy pronto los vamos a ver en donde deben de estar: no en sus curules, en la cárcel», dijo en su intervención la congresista de Morena, Guadalupe Chávez.

A este último intento de ratificación lo precedieron la ejecución el pasado sábado de una orden de presentación contra el líder del PRI capitalino, Tonatiuh González, y una agresión a tiros el domingo contra el vehículo de la también priista, Guadalupe Barrón, actos que fueron denunciados como intimidatorios.

«Rechazamos contundentemente el terrorismo judicial», arremetió la priista Tania Larios.

Aunque la dirigencia nacional del PRI adelantaba que pese a la presión mantendrían su negativa a Godoy y que si alguien votaba en contra sería expulsado del partido, la suplente Wesley Chantal y la vicecoordinadora tricolor Mónica Fernández votaron a favor de la ratificación.

La revelación el viernes de que Ernestina Godoy plagió partes de sus tesis de licenciatura -incluido un capítulo entero de 25 páginas- también fue parte del debate.

Tras el descalabro, la todavía Fiscal guardó silencio y se limitó a publicar una invitación para su último informe de labores hoy en el Altar a la Patria de Chapultepec.

El Jefe de Gobierno, Martí Batres, acusó a los priistas de votar en contra por estar metidos en una mafia «muy peligrosa» de trata de personas y a los panistas porque han sido investigados.

«La Fiscal ha investigado a las mafias y la corrupción, especialmente porque investigó al Cartel Inmobiliario, en el que están metidos muchos funcionarios de la Alcaldía Benito Juárez, del PAN», acusó.

Fracasado el intento de mantenerla al frente de la Fiscalía hasta enero de 2027, la Ley Orgánica de dicho organismo establece que a partir de mañana quedará al frente de la dependencia el Coordinador General de Investigación Territorial, Oliver Ariel Pilares Viloria, del equipo cercano de Godoy.