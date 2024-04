Jorge Ricardo Agencia Reforma

MOTOZINTLA, Chiapas.- La candidata presidencial Claudia Sheinbaum (Morena-PT-PVEM) fue detenida en esta localidad de Chiapas por un retén de hombres encapuchados, que los pobladores ubican como integrantes del Cártel de Sinaloa.

Los hombres portaban armas, playeras negras, capuchas militares y gorras con la imagen del narcotraficante Ismael «El Mayo» Zambada; instalados en la entrada del pueblo, preguntaban a los viajeros su destino y revisaban la cajuela de los autos.

A Claudia Sheinbaum no la bajaron de la camioneta en la que viajaba, pero le dieron un mensaje.

«Nada más queremos decirle que se acuerde de la sierra y de la gente pobre cuando esté en el poder; no estamos en contra del Gobierno, llévese eso en su mente, no estamos en contra de ustedes.

«Somos como pueblo y estamos acá tres veces por semana cuidando a nuestro pueblo, no queremos que Motozintla sea un desastre más como Comalapa, queremos que usted, cuando esté en la Presidencia, nos haga favor de limpiar ese tramo a Comalapa porque no podemos llegar para allá», le dijeron.

Otro de los encapuchados le manifestó su frustración porque ninguna autoridad interviene en la región.

«Sí, está bien, que estén muy bien», fue la respuesta de Sheinbaum.

La diputada federal Patricia Armendáriz admitió en un mensaje en redes sociales que los encapuchados pertenecían a uno de los cárteles que operan en la región. «¿Cómo acabar con esto tan destructivo? Amatenango de la Frontera, Motozintla y Belisario Domínguez son los más afectados», lamentó.

Pobladores reconocen que mientras el Cártel de Sinaloa controla Motozintla, el Cártel Jalisco Nueva Generación lo hace en Frontera Comalapa. Esta disputa entre cárteles ha generado una escalada de violencia en la región.

Entre Motozintla y Amatenango de la Frontera, en los límites con Guatemala, hay al menos tres retenes de encapuchados del Cártel de Sinaloa, de acuerdo con testimonios de pobladores.