Lorena Jiménez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- La cantante mexicana Yuridia denunció en redes sociales el acoso de un seguidor que la esperó afuera de su domicilio, hecho que consideró una invasión a su privacidad y un riesgo para ella y su familia. Mediante historias de Instagram, la intérprete pidió respeto a su espacio personal y advirtió que, si una situación similar vuelve a ocurrir, no accederá a tomarse fotografías, saludar ni ofrecer explicaciones. La artista señaló que tiene bebés y expresó su preocupación por las personas que conocen su dirección y acuden a un lugar privado. Aunque suele mantener una relación cercana con sus seguidores, aclaró que existen límites entre su actividad profesional y su vida familiar. Yuridia sigue con la gira Las cartas sobre la mesa, en Orizaba, León, San Luis Potosí y Tijuana. El 3 y 4 de septiembre actuará en el Estadio GNP capitalino, donde será la primera mexicana en ofrecer conciertos solistas.