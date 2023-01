Víctor Fuentes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Un tribunal federal de Mérida ordenó detener por completo la tala y desmonte de selva en todo el Tramo 5 del Tren Maya, que va de Cancún a Tulum, por carecer de autorización para cambio de uso de suelo de terrenos forestales.

Por dos votos contra uno, el Primer Tribunal Colegiado de Trabajo y Administrativo del Décimo Cuarto Circuito, concedió el martes una suspensión provisional en un nuevo amparo del colectivo #SelvameDelTren, que lleva casi un año litigando contra la obra.

La suspensión estará vigente, por lo menos, hasta el 2 de febrero, cuando el juez Adrián Zepeda celebrará la audiencia incidental del amparo 2878/2022, y resolverá si concede una suspensión definitiva.

Zepeda había negado la suspensión provisional en este amparo, pero los magistrados Julia Ramírez y René Rubio revocaron el fallo, al considerar que el cambio de uso de suelo es un trámite distinto a la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), con la que ya cuenta el Tramo 5.

Dicho tramo requiere desmontar 767 hectáreas de selva, según las MIA respectivas -obras que se ejecutan desde agosto-, y su costo estimado será de casi 60 mil millones de pesos.

El tribunal explicó que, al autorizar las MIA de los Tramos 5 Norte y Sur, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aclaró que se requiere el cambio de uso de suelo.

«En ambas autorizaciones de MIA, la subsecretaría de Regulación Ambiental de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental determinó que no eximían a la promovente de tramitar y obtener la autorización correspondiente para el cambio de uso del suelo en terrenos forestales», refiere la sentencia que es inapelable.

Ese trámite se tiene que realizar ante la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de Semarnat, oficina distinta a la que autorizó las MIA, que se refiere a todo el impacto ambiental del proyecto.

«Se concede la suspensión provisional únicamente para el efecto de que se suspenda o paralice cualquier acto que tenga como finalidad la continuación de tala o desmonte en los terrenos que comprende el Tramo 5 Sur y Norte, con trazo de Cancún a Tulum, Quintana Roo, de modo que no se permita la remoción o destrucción de la flora del terreno en cita.

«Sin que ello implique la paralización de trabajos administrativos encaminados a los trámites de las autorizaciones respectivas o el cumplimiento de las condicionantes establecidas en las autorizaciones de las MIA del tramo en comento», agrega el tribunal.

Al resolver sobre la suspensión definitiva, el juez puede tomar en cuenta el criterio del tribunal colegiado, pero no está obligado a seguirlo. Si Zepeda concede la suspensión definitiva, no se podría desmontar selva en todo el Tramo 5 por tiempo indefinido, hasta que Semarnat autorice el cambio de uso de suelo forestal.