Cesar Esteban Flores Rodríguez

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La bancada de Morena en la Cámara de Diputados metió reversa al aumento de impuestos a las bebidas alcohólicas y productos con alto contenido de sodio como las frituras, salsas, sopas instantáneas y embutidos.

Así que la propuesta para recaudar en 2027 al menos 12 mil millones de pesos por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) se fue a la congeladora.

Aunque líderes de la bancada reconocieron que hay un problema de ingresos, detallaron que prefieren combatir la evasión fiscal y acotar el margen de acción de grandes empresas que eluden el pago del ISR.

Lo anterior, luego de que el morenista Carol Antonio Altamirano adelantó que en la Comisión de Hacienda que preside había propuestas de legisladores para ajustar impuestos y ya contaban con un grupo técnico para analizar los rubros en los que se podrían alcanzar consensos.

El coordinador de la bancada, Ricardo Monreal, calificó como una especulación el incremento a las bebidas alcohólicas y los productos con exceso de sodio y pidió a sus compañeros de bancada esperar a que el Ejecutivo federal entregue, el próximo 8 de septiembre el Paquete Económico, y no adelantar información.

«No hay, hasta este momento, ningún planteamiento concreto de gravar con más algún producto, incluyendo estos que se comentan. Vamos a esperar hasta después del 8 de septiembre», dijo.

El zacatecano afirmó que no le gustaría que hubiese nuevos impuestos y preferiría buscar fórmulas para evitar y eliminar la evasión y elusión fiscal.

En entrevista, el vicecoordinador de la bancada, Alfonso Ramírez Cuéllar, indicó que el aumento a las bebidas alcohólicas y productos con exceso de sodio es parte de las conclusiones de un grupo de trabajo creado por la Comisión de Hacienda, pero rechazó que se trate de una propuesta de Morena.

«Todavía no hay ninguna determinación, ni en alcohol y tampoco en comida chatarra o alimentos con alto contenido de sodio. Todavía no hay ninguna decisión (…) No habrá incremento de impuestos, ni habrá aumento de tasas», afirmó.

Indicó que lo que sí buscarán es terminar con una planeación fiscal agresiva en materia del ISR, porque hay una serie de prácticas que llevan a personas físicas o morales a no pagar ISR.

«Es una elusión porque aprovechan todos los resquicios que están en las disposiciones fiscales para no pagar el Impuesto Sobre la Renta, las tasas efectivamente pagadas del Impuesto sobre la Renta a veces se reducen al 1 por ciento, a veces a nada y tiene a veces un pago negativo que está afectando severamente (…) son grandes empresas», dijo.