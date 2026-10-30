Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Tras una larga discusión, consejeros y representantes de partidos políticos frenaron las propuestas a consejeros locales de Guerrero y Oaxaca, para evaluar su cercanía con la ex presidenta Guadalupe Taddei.

Al arrancar la sesión del Consejo General, los partidos advirtieron que el acuerdo fue pactado antes de que la sonorense renunciara, por lo que existían sospechas de que buscó imponer consejerías.

Los estados señalados fueron Oaxaca, Veracruz y Guerrero.

En Veracruz, se acusó que la aspirante Claudia Meza Ripoll tenía vínculos con el proveedor Alfredo Hernández Casillas, mientras que en Oaxaca Flor Angélica Enríquez también fue señalada, al haber sido consejera del PRD.

En Guerrero, Víctor de la Paz Adame fue la propuesta de la presidenta. Él es contralor del organismo electoral de esa entidad, y fue electo por Morena en el Congreso local. Él compite con Brenda Terrazas, quien fue asesora de la Secretaría Ejecutiva, Claudia Espino.

Tras un acuerdo en un encuentro privado, determinaron dejar pendiente Guerrero y Oaxaca.

En la votación, los dos perfiles de Veracruz no alcanzaron los ocho votos requeridos, por lo que se declaró vacante.

Lo mismo sucedió con Campeche, Coahuila, Baja California y Tamaulipas, cuyas presidencias quedaron acéfalas.

«Creemos que en este momento sí hay que cuidar que no haya daño patrimonial, reputacional o de confianza de alguien que se ha retirado por una presunta denuncia. Mejor tengamos la certeza de que la gente que se nombra no tiene ninguna investigación y podemos resolver antes del día tres (de noviembre)», afirmó el representante de Somos, Emilio Álvarez.

Incluso, el representante de Morena, Guillermo Díaz, respaldó el retiro de las propuestas.

También pospusieron la discusión de la designación regresar una vocalía al secretario ejecutivo del OPLE de Jalisco, Christian Flores, quien dejó el organismo en medio de criticas porque se asignó un finiquito de 700 mil pesos.

Durante la sesión de este jueves, nuevamente, diversos partidos demandaron a los consejeros acelerar la evaluación de los directores ejecutivos, y empleados de otras áreas que estén involucrados en una presunta red de corrupción.