Érika Hernández y Martha Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE) puso freno a la intención de Alejandro «Alito» Moreno de ampliar su gestión hasta el 2024.

Con una cerrada votación de 6 votos a favor y 5 en contra, el INE rechazó la reforma impulsada por «Alito» Moreno en el PRI, con la que ampliaba su dirigencia y llevar el control de la elección Presidencial, nueve contiendas estatales y renovación del Congreso y Senado.

En diciembre pasado, el dirigente tricolor empujó un ajuste a los estatutos en el Consejo Nacional del partido, lo que le permitiría permanecer casi cinco meses más en la dirigencia.

Originalmente, «Alito» debía dejar el cargo el 18 de agosto de 2023, pero con la ampliación de su mandato, su presencia al frente del partido se extendería hasta 2024, ya que no son procedentes los cambios de dirigencia con procesos electorales en curso.

El argumento de los seis consejeros electorales que votaron por invalidar esta modificación fue que no hubo una justificación para que el Consejo Político Nacional del PRI, y no su Asamblea Nacional, consumara la modificación de los estatutos.

Con esta decisión, se invalidan los cambios impulsados por «Alito» y controvertidos por opositores a su gestión, como los senadores Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz-Massieu, entre otros priistas, hasta en tanto se pronuncie el Tribunal Electoral.

De acuerdo con fuentes electorales, «Alito» Moreno cabildeó con los consejeros del INE para obtener respaldo y mantener los estatutos como los aprobó el Consejo Político Nacional, pero al final no consiguió los votos.

Por invalidar los estatutos votaron el presidente del INE, Lorenzo Córdova; así como los consejeros Ciro Murayama, Norma de la Cruz, Martín Faz, Jaime Rivera y Claudia Zavala.

Por validar el proceso estuvieron Dania Ravel, José Roberto Ruiz, Adriana Favela y Uuc-Kib Espadas, quien votó a favor del proyecto en comisiones y en el pleno modificó su postura y votó en contra.

Por la noche, el PRI argumentó que el objetivo de la reforma a sus estatutos fue adecuar sus normas internas a las nuevas consideraciones del Plan B electoral, pese a que dicha reforma no había sido aprobada al momento en que se modificaron los estatutos.

Adelantó que acudirán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.