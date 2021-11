Saraí Cervantes Agencia Reforma

CANCÚN, QR.-La Comisión Reguladora de Energía (CRE) complica la operación de las empresas transportistas en terminales de almacenamiento de combustibles.

José Refugio Muñoz, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), explicó que hace unas semanas en la terminal de Vopak, en Veracruz, se realizó la clausura de algunas unidades de autotransporte que se encontraban en el lugar bajo el argumento de que los tractocamiones no contaban con el permiso correspondiente para realizar dichas actividades.

«Los transportistas tienen que hacer un trámite de permiso ante la CRE, pero el permiso que tramitan ante este órgano se refiere al autotanque o semirremolque que es utilizado para llevar el producto, pero en el caso de las unidades motrices no son sujetos de contar con un permiso ante la CRE», dijo en entrevista en el marco del 21 Foro Nacional del Transporte de Mercancías que organiza la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP).

Aseveró que esto complica a las actividades de los prestadores de servicio de autotransporte por hidrocarburos, que utilizan el tractocamión como medio motriz, pues no cuentan con ese permiso porque no existe como tal.

«Lo anterior ha causado desafortunadamente que otros operadores de terminales de hidrocarburos, al darse cuenta de eso, estén optando por impedir el acceso a los tractocamiones que no cuenten con dicho permiso, por lo que no pueden entrar a cargar. Este problema se está generando principalmente en terminales ubicadas en el Puerto de Veracruz», manifestó.

El líder transportista explicó que dicha situación sólo se está dando en las terminales operadas por particulares, no así en las terminales que opera Petróleos Mexicanos (Pemex), que tiene 80 terminales terrestres y marítimas de almacenamiento y despacho ubicadas a lo largo del territorio nacional.

«Por eso hemos enviado una escrito a la CRE a fin de que nos expliqué por qué se está aplicando un criterio indebido, pues los tractocamiones no son sujetos de regulación. Si hoy nosotros quisiéramos tramitar el permiso ni siquiera lo podríamos hacer porque no existe», sentenció.

Por su parte Salomón Elnecavé, titular de la dirección General Autotransporte Federal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT, antes SCT), indicó que hasta el momento no ha recibido ninguna solicitud por parte del organismo que le indique su intención de regular las unidades de carga.