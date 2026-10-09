Alfredo González Agencia Reforma

MONTERREY, NL: Con una inversión comprometida por 7 mil 219 millones de pesos, cientos de gasolineras en México están sin operar desde el 2024 debido a que la Comisión Nacional de Energía (CNE) aún no libera sus permisos para expendio al público, afirmó Alejandro Montufar, director de la consultora PetroIntelligence.

Un análisis de PetroIntelligence revela que hasta mayo de este año hay 316 solicitudes de permiso para expendio al público de gasolina pendientes de aprobación, las cuales equivalen al 32% de las 986 que se presentaron en los casi tres años últimos.

Agrega que el mayor monto de inversión comprometida en esos proyectos pendientes lo acaparan las solicitudes del 2024, pues involucran en conjunto 2 mil 492 millones de pesos, 34.5% del total.

Del 2025, el rezago de solicitudes de expendios gasolineros pendientes de resolver por la CNE representa inversiones por otros 2 mil 45 millones de pesos y hasta mayo del 2026 hay inversiones sin poder arrancar por 894 millones.

Como referencia, Montufar señaló que la inversión promedio de cada proyecto es de 17.2 millones de pesos por estación, por lo que el capital asociado a esos 316 proyectos asciende a más de 5 mil 430 millones de pesos.

«Al incorporar una estimación de las solicitudes que se habrían presentado entre abril y septiembre de 2026», agregó el especialista, «la inversión estimada podría alcanzar cerca de 7 mil 218.92 millones de pesos».

Además, lamentó, de la inversión comprometida para nuevas estaciones de servicio por parte de grupos gasolineros en el País, 4 mil 500 millones de pesos, 62.3% del total, son de proyectos que ya están construidos.

«Desde el 2024 existe un rezago en la emisión de permisos de expendio, situación que se ha acentuado desde mayo del 2026, debido a que su aprobación ha sido reprogramada en múltiples ocasiones y desde finales de julio la Oficialía de Partes Electrónica de la CNE ha dejado de recibir nuevas solicitudes», expuso.

«La reanudación de permisos y de la recepción de solicitudes evitará la inhibición de inversión que ya se empieza a observar en el sector», añadió.

Además de inhibir la inversión, refirió que cada autorización pendiente retrasa la entrada en operación de nueva infraestructura.

«Reanudar la resolución de permisos y la recepción de nuevas solicitudes permitirá dar certeza al sector y fomentar la competencia entre las estaciones de servicio, pues la incorporación de nuevos jugadores favorece una mayor competencia, lo que puede generar menores precios.

«Este efecto adquiere especial relevancia en el contexto actual de los altos precios internacionales y del pacto voluntario para contener el precio de la gasolina regular y el diesel».