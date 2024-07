Rolando Herrera y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El desfalco en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), que asciende a 9 mil 500 millones de pesos, es la única mancha de corrupción registrada durante el actual sexenio, pese a que se castigó a los responsables y se recuperó la mayor parte del dinero, sostuvo ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia de prensa matutina, en Palacio Nacional, el Mandatario argumentó que se trató de un acto de corrupción aislado que no implicó la existencia de redes de funcionarios públicos y empresas privadas, como sí ocurrió en sexenios anteriores.

«Creamos esta dependencia, Segalmex, y por descuido, mala suerte, se corrompen funcionarios, y lo lamenté mucho. Claro, están en la cárcel los responsables y no hay impunidad para nadie. Yo diría que esa es la mancha que me llevo aun cuando enfrentamos esa corrupción, sin tolerancia de ningún tipo», dijo.

El propósito de Segalmex, refirió, era apoyar a los pequeños productores al garantizar precios de garantía para sus productos y ofrecerlos a buen precio a los consumidores en la red de tiendas de abasto y lecherías que tiene la compañía en el País.

«Una de las cosas que más lamento fue el fraude en Sagalmex porque era una nueva dependencia para apoyar a los productores del campo, muy parecida a Conasupo de los viejos tiempos. Desde luego buscando que no siguiera esos pasos de corrupción de Conasupo, pero con el propósito de ayudar a los productores», indicó.

Pese a que se ha actuado en contra de distintos funcionarios de Segalmex, quien fuera su titular de diciembre de 2018 a abril de 2022, Ignacio Ovalle, fue exculpado por el Presidente y designado Coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal en la Secretaría de Gobernación.

De Ovalle, quien de 1988 a 1990 se desempeñó como titular de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), López Obrador dijo en junio de 2023 que fue engañado por los funcionarios que invitó a colaborar con él.

Ayer, el Presidente sostuvo que quienes operaron el desfalco traicionaron la confianza depositada en ellos.

«Pero es un caso aislado, no hay nada, nada, nada, que haya significado, como era antes, un acto de corrupción mayor, o muchos actos de corrupción, como sucedía en los anteriores gobiernos, por eso puedo sacar el pañuelo blanco, no hemos permitido la corrupción de nadie. Y las traiciones no han hecho mella», dijo.

Por el desfalco en la paraestatal, que entre cosas implicó la compra de leche y otros productos sin que se tenga evidencia de que fueron entregados, así como una bursatilización indebida de recursos financieros, se han presentado alrededor de 100 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).