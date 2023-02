Staff Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.-El contrabando de ropa -prendas que se importan al País sin pagar los impuestos que debieran- ha sido en los últimos años el principal problema para los productores locales, y aunque industriales y autoridades en diferentes Administraciones lo han platicado y han implementado medidas, es un problema al que no le ven fin.

Roberto Santana Flores, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive), Delegación Jalisco, señaló que la ropa de contrabando tiene el 30 por ciento del mercado en la entidad, lo que pone en desventaja a los productores de ropa locales, que batallan contra los precios bajos de la mercancía ilegal.

«Nuestra bandera (como productores locales de ropa) debe ser la calidad, yo creo que es la única manera porque el Gobierno y la Iniciativa Privada (IP) han tratado por una y mil vías de evitar ese flagelo (el contrabando), pero no han podido. Mejor no compres tú (consumidor) cosas (de contrabando), así lo vas a evitar», indicó el empresario.

«Estimamos que un 30 por ciento de la ropa que se vende aquí en Jalisco es de contrabando. Ese contrabando nos daña muchísimo, nos hacen un daño terrible, porque (la gente lo compra) en vez de consumir lo que nosotros producimos, que es mucho mejor que lo que se trae».

Otro reto para la industria del vestido local es el cambio en los patrones de consumo hacia la ropa de segunda mano, fenómeno que éste año tendrá un impulso adicional por la alta inflación, de acuerdo con Nora Ampudia Márquez, profesora investigadora en Universidad Panamericana (UP) Campus Guadalajara.

«Este año dada la inflación, y la inflación que tuvimos el año pasado, se espera que aumente el consumo de vestido de segunda mano, pero eso es para un segmento de la población, la compra de usado a través de aplicaciones», señaló Ampudia Márquez en un foro sobre expectativas para la industria del vestido para este año.

De acuerdo con la Doctora en Ciencias Empresariales, será la moda de lujo la que tendrá más consumo gracias al crecimiento en el poder adquisitivo de una parte de la población, mientras que en el segmento medio se espera una caída de entre 1 y 3 por ciento durante el año.

La industria de fabricación de prendas de vestir, textiles e insumos textiles tiene 2 mil 799 establecimientos en Jalisco y da trabajo a 3 mil 456 personas, de acuerdo con datos del Inegi al cierre de 2022.

La producción de la industria de fabricación de prendas de vestir, textiles e insumos textiles en Jalisco superó el año pasado un valor de mil 973 millones de pesos.

La industria de fabricación de prendas de vestir, textiles e insumos textiles es uno de los motores de la economía de Jalisco.

