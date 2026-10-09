Por cuarta ocasión, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social se manifestaron para exigir respuestas a sus demandas laborales y denunciar la falta de medicamentos, material médico y personal en las unidades de atención.

El bloqueo de la avenida José María Chávez comenzó a las 19:00 horas, en el sentido de sur a norte, frente a la Sección XXI del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. A las 20:30 horas, los inconformes cerraron también el carril de norte a sur y exigieron la presencia de su dirigente seccional, Luis Marco Robledo, para conocer los resultados de las negociaciones con la dirigencia nacional. A las 22:00 horas, los manifestantes marcharon hacia el cruce de las avenidas Convención y José María Chávez, continuaron hasta Convención y Quinta Avenida, frente a la Central Camionera, y posteriormente regresaron al área de Urgencias de la Clínica 1.

Silvia Rodríguez Guzmán, trabajadora de la guardería de la Clínica 1 del IMSS, informó que una mesa de negociación, con mediación de la Secretaría de Gobernación, concluyó sin acuerdos, luego de una reunión que se prolongó de las 11:00 a las 18:00 horas, con la participación de 37 trabajadores y un jubilado. Explicó que durante el encuentro se revisaron antecedentes sindicales y estatutos, pero no se ofrecieron soluciones a sus peticiones. Añadió que se les convocó a votar el próximo 14 de octubre para decidir si aceptan el incremento salarial propuesto de 2.9%.

Señaló que sus exigencias también incluyen la contratación de personal y el abastecimiento de medicamentos, jeringas, agujas, camas hospitalarias y otros materiales indispensables para desempeñar sus funciones. Tras conocer la situación, la gobernadora Tere Jiménez se comunicó telefónicamente con representantes de los inconformes y ofreció abrir un foro para propiciar el diálogo y mediar en el conflicto entre los trabajadores y la representación sindical. Finalmente, los manifestantes acordaron reanudar este viernes a las 7 de la mañana la protesta frente a las instalaciones de su sindicato hasta obtener una respuesta de su dirigente seccional.