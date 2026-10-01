Benito Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Luego del video de ayer del ex Mandatario Andrés Manuel López Obrador, la Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que las redes sociales sí se mueven con su mensaje, y que no lo hacen ni con Vicente Fox, Felipe Calderón ni Carlos Salinas de Gortari.

En su conferencia mañanera, Sheinbaum dijo que fue una sorpresa el mensaje de AMLO y agradeció sus palabras, pues «pone en contexto lo que estamos viviendo».

«Muy bueno el video, nos da para meses. Fíjense esto está interesante, sale Fox, sale Calderón, incluso hasta Salinas, y bueno, sí mueven un poco las redes sociales y la comentocracia, sale López Obrador en un video, entonces sí ya ‘ah’.

«Vamos a leer el libro y ya lo vamos platicando algunos de los temas, y muchas gracias al Presidente López Obrador por sus palabras», apuntó.

La Mandataria comentó que aunque AMLO dijo que iba a retirarse de la política, escribir libros es político, por lo que sostuvo que no se ha retirado, sino sólo dejó la vida pública y el actuar político cotidiano.

«Él dijo que iba a retirarse la política para escribir libros, pero todos libro es político, por eso yo siempre sostengo que no es que necesariamente se haya retirado en la política, se retiró de la vida pública y del actuar político cotidiano, de la acción política, pero se está dedicando reflexionar y escribir, que también es una forma distinta de hacer política», señaló.