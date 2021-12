Una de las mejores noticias de los últimos días fue aportada por el gobernador Martín Orozco, al citar que durante 2021 aumentó el número de empleos y con una tendencia para que siga esta ruta durante el próximo año, lo que constituye un aliciente para quienes buscan ingresar al mercado laboral y al mismo tiempo un apoyo invaluable del sector privado, que a final de cuentas es el que lleva a cabo estas acciones.

Luego del “descontón” que le dio la pandemia a la economía en general, hecho que provocó un retroceso en esa materia durante 9 meses del ciclo anterior y casi la mitad del presente, las condiciones han cambiado al grado que se espera cerrar el año con 19,000 nuevos empleos en prácticamente todas las ramas productivas, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El mandatario manifestó que esto fue posibles gracias a que se aplicaron las estrategias adecuadas, lo que se refleja en la reactivación económica y la recuperación de las plazas, con la plena confianza que el programa se consolidará conforme pase el tiempo.

Orozco Sandoval mencionó que durante la administración que encabeza se han logrado 50,664 empleos formales, por lo que cada año se crearon cerca de 10,130, lo que es importante subrayarlo en virtud de las condiciones adversas en que ha estado sumido el crecimiento nacional durante los últimos tres años, con recortes presupuestales federales y por si falta algo se presentó el coronavirus, lo que obligó a poner en marcha planes emergentes a nivel local para evitar una parálisis en la economía.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico (Sedec), Manuel Alejandro González Martínez, indicó que durante noviembre se crearon 678 empleos, que significó 4% más respecto al mismo mes del año anterior y se procura que para el cierre del sexenio se alcance nuevas cifras.

Aunque no se ha salido del todo de ese bache, es beneficioso tener avances en estos renglones, por lo que el reto está en seguir impulsando el esfuerzo que hacen los empresarios para elevar su nivel de competitividad y que éste se refleje en mejores condiciones para el grueso de la población. Ha sido fundamental que las inversiones programadas para 2021 se lleven a cabo en tiempo y forma y que los capitalistas, tanto locales como nacionales y extranjeros mantengan su confianza en Aguascalientes, lo que se traduce en mayores oportunidades para los jóvenes, tanto los que egresan de universidades y escuelas técnicas como quienes buscan colocarse como operarios.

SIN SORPRESAS

El Chapulín Colorado acuñó aquellas palabras: “Todo estaba fríamente calculado”, con lo que evitaba dar una explicación del porqué de sus traspiés o tropezones, expresión que bien puede aplicar el Partido Acción Nacional (PAN) para exponer las vicisitudes en que estuvo sumido las últimas semanas y llegar al final a donde estaba previsto desde el principio.

Una vez que se descorrió el secadero se hizo formal que Teresa Jiménez es la precandidata a la gubernatura, por lo que lo vivido ya es historia y en este sentido el senador Juan Antonio Martín del Campo, que fue el único que pretendió hacerle sombra, tuvo que tragar sapos y culebras y aceptar públicamente que la enésima encuesta no le favoreció.

Como se estila en estos casos, la triunfadora hizo gala de buen humor, al calificar como “ejemplar” el acuerdo al que llegó con el derrotado, con lo que dijo, “se evitarán más enfrentamientos o choques con la militancia”.

Al ser la mejor posicionada en el más reciente sondeo que llevó a cabo el Comité Nacional, la actual legisladora federal manifestó su agradecimiento a “la unión que hizo con Toño Martín del Campo. Este fue un proceso entre él y yo, interno entre dos particulares para, posteriormente, ir a la consulta indicativa a la militancia. Los dos estamos de acuerdo en cerrar filas, en no irse nadie a ningún otro partido y en donde los dos tenemos que salir en unidad”.

Adelantó que ambos irán juntos a la precampaña para demostrar unidad frente a la militancia, con lo que se evitará un choque “entre sus simpatizantes y los míos” y así estar en posibilidades de lograr el objetivo, que es ganar la elección constitucional.

El 2 de enero comenzará la precampaña y esperará el resultado de la nueva consulta que hará el CEN entre miembros del partido para consolidar la candidatura.

Por su parte, Juan Antonio Martín del Campo aceptó el resultado, que es “el seguimiento al acuerdo que tuvimos desde hace casi dos meses, en donde el método de selección del abanderado de nuestro partido iba a ser a través de encuestas, y quiero comentarles que en esta tercera encuesta un servidor no ha sido favorecido en los números, pero eso no implica que no sigamos trabajando y luchando por un mejor Aguascalientes”.

Con un gesto adusto, el senador reiteró que “hoy es el tiempo y momento de poner y tener lo mejor de nosotros” y dirigiéndose a sus simpatizantes “Quiero agradecerles a todos ustedes esas muestras de apoyo que me han otorgado y me han dado. Téngalo por seguro que seguiré trabajando desde la trinchera que ustedes me digan. Muchas gracias por todo su apoyo”.

El resultado fue del agrado de la Cámara de Comercio, al establecer su dirigente que “vemos con satisfacción la conclusión de la selección interna del PAN. Consideramos que ambos políticos cuentan, sin duda, con la visión y trayectoria para que en todo caso, puedan asumir las riendas de la administración estatal. Habrá que esperar cómo se conduce el resto de los partidos políticos y conocer en su momento la oferta que hay para ver quién tiene más posibilidades”.

NUEVA OPORTUNIDAD

Por tercera vez consecutiva Nora Ruvalcaba Gámez va tras la gubernatura del estado, aunque ahora lo hará en condiciones distintas, sin embargo no significa que vaya a tener un día de campo, por el contrario, tendrá que remar contracorriente ya que el adversario es de peso completo.

Aunque quedó en segundo lugar en la encuesta que llevó a cabo el Comité Ejecutivo del Movimiento de Regeneración Nacional, por razones de género recibió la nominación, por lo que a la mayor brevedad deberá integrar su equipo de trabajo con miras a la campaña que tendrá que ser distinta a las que encabezó en 2010 y 2016.

Hace 41 años que el sector magisterial tuvo el último gobernador surgido de sus filas (José Refugio Esparza Reyes 1974-1980), por lo que en Ruvalcaba Gámez se personifica uno de los segmentos más importantes de la sociedad y que por diversas causas ha dejado pasar el tiempo.

En sus primeras declaraciones, Nora aseguró que tiene el respaldo de sus compañeros y compañeras de partido, por lo que existe la confianza que no habrá problema alguno y tampoco con los partidos que forman parte de la alianza, como son el PT, Panal y PVEM.

Sobre la posibilidad de que sea una mujer quien gane la elección, dijo que “Ahorita existe plena conciencia de que las capacidades y sobre todo la integridad que representan las mujeres, muestran que es posible e incluso lograr algo mejor”.

Reiteró que los tiempos han cambiado y ahora se espera que sea una mujer quien gobierne al estado y seguramente lo hará con mejores resultados a los objetivos históricamente y para alcanzar el primero de ellos, que es ganar la elección el primer domingo de junio, lo importante por ahora es que todos los que forman parte de ese instituto político unan esfuerzos y vayan juntos hacia ese proyecto. Asimismo, el planteamiento general que propone a los ciudadanos es hacer un gobierno en que reine el apoyo a los más necesitados, sin descuidar el crecimiento educativo y económico, que son fundamentales para que las nuevas generaciones tengan oportunidades de desarrollo.

Hizo hincapié que en los sondeos que se han llevado a cabo entre los aguascalentenses hay una opinión positiva sobre los programas que encabeza el presidente de la República, mismos que podrán ser fortalecidos en la próxima administración estatal con acciones que involucre a todas las capas sociales. Se buscará hacer un gobierno en el que cada uno de los habitantes tenga opciones de crecimiento, lo que en su momento se dará a conocer para que los electores lo haga suyo, puntualizó Nora Ruvalcaba.

El que debería cobrar derechos de autor es el senador Daniel Gutiérrez, que desde el 13 de diciembre anticipó que la candidatura sería encabezada por una dama: “No nos sorprenda que sea una mujer, cumpliendo con la equidad de género, actualmente son tres mujeres y tres hombres (los que compiten) y que tendrán que aceptar los resultados, de quien sea el elegido”.

EN UN APRIETO

En un berenjenal se metió la ex alcaldesa priista Lorena Martínez Rodríguez, al anticipar su apoyo a la panista Teresa Jiménez y casi en seguida los morenistas dieron a conocer que su candidata sería Nora Ruvalcaba, ahijada de Lorena y con quien la une una amistad de muchos años.

El pasado 18 de diciembre, cuando aún se divertía el Comité Ejecutivo Nacional del PAN con la nominación, la también ex candidata a la gubernatura en 2016 hizo un llamado a Jiménez y al senador Juan Antonio Martín del Campo “a anteponer los intereses de la alianza a los intereses personales”, al considerar que “objetivo es representar una verdadera opción de gobierno, porque los ciudadanos de Aguascalientes buscan una opción diferente al presidente López Obrador”.

Por lo anterior, le sugirió a Teresa Jiménez que siga esa línea, “primero con los ciudadanos, con los aliados y que se concentre en armar un buen equipo de gobierno para dar buenos resultados, seguido de ser un gobierno honesto, porque si se logra se tendrá la posibilidad que en 2024 se recupere la Presidencia de la República”.

La ex dirigente priista aceptó que tiene sus aspiraciones “pero hay que saberlas dejar de lado en bien y construcción de una alianza que represente una opción distinta a la que representan los morenistas” y aunque dijo que el hecho de que el PRI vaya en unión con el PAN y el PRD, avalando de antemano a quien seleccionaran los panistas “no responde por falta de perfiles en el PRI, hay mujeres y hombres muy competitivos, me encantaría encabezar esa alianza porque tiene posibilidades de triunfo en Aguascalientes, pero se tiene que ser realista y hay que esperar la definición de cuál partido llevará la candidatura”.

Lo que no mencionó Lorena fue que la decisión de borrar al PRI como partido independiente fue de Alito y su corte, ya que en ningún momento se convocó a los militantes y simpatizantes para que opinaran si estaban de acuerdo en ser comparsa de su adversario histórico. Simplemente se les informó a través de los medios de comunicación que irían en coalición con Acción Nacional y a ver quién es el osado que diga lo contrario.

Para salvar el momento y no quedar mal con alguna de las dos aspirantes, la ex titular de la Profeco podría recurrir a la antigua estrategia de decir “sí lo dije pero no es cierto”, con lo que le diría que la amiga y la madrina son buenas competidoras, deseándoles como a los toreros: “Que de lo Alto se reparta la suerte”.

A TRANCOS

José Antonio Arámbula López, por tercera vez presidente municipal de Jesús María, supuso que con esta experiencia ahora sería más fácil, pero se encontró con un Cabildo que ha hecho valer su autonomía y puntos de vista y para que vea que va en serio acordó otorgarse un “apoyo” de 200,000 pesos para cada uno de sus miembros, lo que abrió un frente que tardará en ser resanado ya que se han dicho una que otra verdad. Por lo pronto el alcalde desechó entregarles el bono que, presuntamente, iban a destinar para “apoyo social”, además los acusó de exigirle 30 millones de pesos que aplicarían “para ayuda, gestión de personal y viáticos”.y por si fuera poco les imputó ser complotistas.

La venganza no se hizo esperar, alguien filtró a medios electrónicos que el Ayuntamiento compró dos patrullas, vehículos que resultaron con reporte de robo, lo que hasta la fecha no ha sido debidamente aclarado. Lo único que cabe es que Arámbula investigue a quien le antecedió en el cargo -que es él mismo- y determine los pasos a seguir, porque de resultar cierta la versión se estaría enfrentando a una investigación a cargo de la Fiscalía General del Estado y de los burlones organismos anticorrupción.

También tiene pendiente informar sobre los permisos para la tala de árboles en los linderos del Centro Ecológico Los Cuartos, porque hasta la fecha no ha señalado cuántas unidades fueron derribadas y si frenó o siguió apoyando ese atentado, pese a que es poco lo que hay en esta materia.

ENFRENTAR LOS RETOS

A buen paso avanza la nueva justicia laboral oral, al resolverse la mayoría de los asuntos por la vía de la conciliación en beneficio de las partes, sin embargo se espera que en enero pudieran presentarse las primeras demandas y tenga que irse a juicio.

Al establecer la situación que guardan ambas situaciones, la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado, Gabriela Espinosa Castañeda, destacó que el nuevo sistema empezó a funcionar en la primera semana de noviembre, por lo que es muy temprano para hacer una evaluación, aunque es importante destacar que en estas semanas se ha podido observar la disposición que hay en los ámbitos obrero-patronal para llegar a los acuerdos correspondientes.

En esta etapa de arranque hay dos juzgados orales dedicados exclusivamente al renglón laboral y al área de conciliación, contemplándose que de ser necesario se abrirán más juzgados para mantener la agilidad en las sentencias, que es uno de los compromisos que se tienen y que seguirá en ese tenor para dar cumplimiento a la ley, de ofrecer una justicia rápida y expedita, que sea pronta, completa e imparcial.

Con el nuevo esquema se cierra el paso a los litigios largos, en los cuales algunos abogados buscaban una indemnización mayor sin importar los problemas que vivían sus defendidos. Al haber un plazo para que se conozca el dictamen se elimina ese paso tortuoso, que en ocasiones provocó un fuerte daño económico al patrón, mientras que ahora se busca ante todo que mediante el diálogo se alcance un acuerdo que satisfaga a las dos partes.

