Juan Carlos García/Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO .-Cómplices y amigas, colegas y camaradas, compañeras de batallas y de viajes, las protagonistas de Todo Vale afirman que, al igual que en la serie, ellas han fomentado una relación profunda y llena de códigos.

Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts y Sarah Paulson vinieron a Ciudad de México para promover la serie, que estrena su segunda temporada en Disney+ y a la cual definieron como una producción que las ha acercado como personas.

«Kim y yo nos reímos mucho, hemos encontrado una en la otra a una cómplice y a una amiga. Hemos sido muy afines desde que comenzamos con la serie y ya hicimos pactos para ser cercanas toda la vida», contó Paulson, en entrevista.

«Muchas personas dirán que es ‘armado’ o ‘fabricado’, pero nada más falso. La química que hay en el set y entre nosotras, detrás de las cámaras, es muy genuina y real, y eso se traslada hacia la pantalla», añadió Kardashian.

En esta producción, en la cual la tarea ejecutiva recae en la socialité y novia de Lewis Hamilton y la realización general en Ryan Murphy, las cuatro encarnan a un grupo de abogadas especialistas en divorcios.

Teyana Taylor y Glenn Close complementan el reparto, en donde el máximo representante masculino es Matthew Noszka, quien encarna a Chase Munroe.

«Cada una de nosotras ha pasado por muchas cosas en una industria que es implacable, y, sinceramente, lo que hacemos en el trabajo es fabuloso, porque cuando dicen ‘corte’, nos encontramos y hablamos entre nosotras», destacó Nash-Betts.

«A todas las conocí mucho más en el foro y me enamoré de esta camaradería que hay, en la que no rivalizas para nada. Las enemistades en el set son entre los personajes, pero no entre nosotras», apuntó Watts.

Kardashian, una de las divas más populares del mundo, encarna a Allura Grant, mientras que Watts tiene el rol de Liberty Ronson y a Paulson le corresponde el personaje de Carrington Lane.

Emerald Greene-Ball es el papel de Nash-Betts, quien se volvió viral por su discurso al ganar el Emmy como Actriz de Soporte, en el que se agradeció a ella misma por no darse nunca por vencida.

«Llegamos a una segunda temporada con la convicción de mostrar mujeres valientes y llenas de convicciones. Yo estudié leyes por una razón muy sencilla: entender mucho mejor el campo de la justicia.

«Creo que hay mujeres muy desvalidas y sin información que merecen tener todas las herramientas para superar un divorcio y en donde las otras partes no tomen ventaja. Quiero que se queden con eso todas las mujeres que vean la serie», apuntó la estrella del reality show Keeping Up with the Kardashians e hija del reconocido abogado, ya difunto, Robert Kardashian.

En la primera temporada, estas abogadas, expertas en divorcios, abandonaron un bufete dominado por hombres, y para la segunda entrega se exponen como unas fieras ante la competencia, que busca desacreditarlas y minimizarlas en su campo.

Gobernadas por la ambición, el dinero y el poder, el grupo de defensoras de la ley pone a prueba la lealtad y ética en los nuevos casos de la serie, en la que Close actúa como Dina Standish y Teyana Taylor como Milan.

«Para sobrevivir en un ambiente de guerra, de batalla, de lucha, tienes que ser una cabrona, y no está mal. Si para llegar a esa palabra sobreviviste a muchísimos ataques, qué bien.

«Para mí, este concepto de ser cabrona tiene que ver con nutrir tu carácter y saber exponerlo para que no te minimicen, porque lo digo en serio: hay personas que creen que porque somos mujeres valemos menos», apuntó Nash-Betts.