La gobernadora Tere Jiménez dio el banderazo de salida a 100 nuevos camiones urbanos que se incorporan al sistema de transporte público que da servicio a más de 180 mil usuarios, en una acción para fortalecer y atender la creciente demanda de movilidad de la población. Además, anunció una segunda etapa que contempla la integración de 48 autobuses eléc

tricos: 40 unidades de 12 metros, con capacidad para 80 pasajeros, y ocho autobuses articulados de 18 metros, conocidos como “orugas”, con capacidad para 120 pasajeros; la instalación de más de 100 paraderos y la habilitación de un carril exclusivo para autobuses en el Tercer Anillo, entre otras medidas.

En el evento que se realizó en la megavelaria de Expoplaza, destacó que la movilidad ha sido prioridad de su administración, porque representa un servicio esencial para miles de personas que todos los días utilizan el transporte público para sus actividades cotidianas. Sostuvo que todo ello abona a un transporte seguro, accesible, sustentable y eficiente, con dignidad, como se merece la gente.

Las 100 nuevas unidades serán operadas por la Agencia de Movilidad del Estado y son: 70 autobuses de 12 metros y 30 autobuses de 10.5 metros que funcionan con gas natural y tienen capacidad para 60 pasajeros.

Todos con tecnología para mejorar la experiencia de los usuarios y la supervisión del servicio, como barras cuenta personas, validadores de tarjetas, cámaras de videovigilancia, GPS, consolas para los operadores e internet gratuito.

La nueva flota se destinará principalmente a la ruta 50, lo que permitirá reducir el tiempo de espera y fortalecerán las rutas 11, 18 y 45, principalmente en la zona oriente. Aurora Marín González, operadora de camiones urbanos, reconoció la oportunidad a las mujeres para participar en esta actividad y por mejorar el sistema de transporte público.

A nombre de usuarios, el estudiante Clemente Lugo, reconoció el compromiso de la gobernadora con todas las personas que a diario utilizan el transporte público.