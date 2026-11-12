La estrategia municipal de subsidios “La Ciudad de Tu Vida” ha permitido entregar más de 21 mil equipos, entre tinacos, cisternas y calentadores solares, durante casi siete años de operación, informó el coordinador general de Delegaciones Urbanas y Rurales, Alfredo Gallo Camacho, quien destacó que el programa mejora las condiciones de los hogares y facilita el almacenamiento de agua.

El esquema se desarrolla en coordinación con la Congregación Mariana Trinitaria y contempla apoyos económicos para que las familias puedan adquirir estos equipos mediante una aportación menor a su costo comercial. Durante la presente administración municipal, más de 11 mil personas han recibido alguno de estos beneficios.

Aunque la estrategia tiene mayor presencia en la zona oriente de la capital, particularmente en los alrededores del Tercer Anillo y el bulevar Guadalupano, el funcionario aclaró que está disponible para habitantes de cualquier punto del municipio de Aguascalientes.

Para acceder a los subsidios, las personas interesadas deben presentar una identificación oficial, un comprobante de domicilio y cubrir la aportación correspondiente. La gestión se realiza mediante grupos comunitarios y, una vez integrado el trámite, los equipos se entregan en un plazo estimado de 15 a 20 días hábiles.

Gallo Camacho indicó que no existe un límite establecido para el número de solicitudes, por lo que las familias pueden organizarse para gestionar los apoyos conforme a sus necesidades.

Además de facilitar el almacenamiento de agua ante posibles interrupciones del suministro, el programa incorpora calentadores solares que permiten reducir el consumo de gas y los gastos domésticos, al tiempo que promueven el aprovechamiento de energías limpias.