Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Los foros sobre la reforma judicial «son para oír» no para debatir pues «las cosas están claras hacia dónde van», afirmó ayer el morenista Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Dicha Comisión es la responsable de dictaminar la iniciativa presidencial de reforma al Poder Judicial que pretende elegir a jueces, magistrados y ministros en urnas con voto popular.

«Estamos pensando en aprobar (en la Comisión de Puntos Constitucionales) la reforma a mediados de agosto. Espero que pronto empecemos los foros de audiencia, no vamos a debatir, vamos a oír lo que quieran decir jueces, ministros, barras y colegios de abogados, académicos, vamos a oír su opinión y veremos la pertinencia de alguna adecuación», dijo Robledo.

«Sin embargo, las cosas están claras hacia dónde van», indicó sobre la reforma que propone la elección con voto popular de ministros, magistrados y jueces.

Robledo expresó que para el dictamen podría tomar en cuenta otras iniciativas de reforma constitucional sobre el Poder Judicial, que tienen contenidos parecidos pero también propuestas opuestas.

Aunque la iniciativa se pretende votar en septiembre en la nueva Legislatura, la número 66, donde Morena tiene la mayoría calificada obtenida en las elecciones del pasado 2 de junio, debe dictaminarse por el actual Congreso.

El artículo 184 del Reglamento de la Cámara de Diputados establece que «las iniciativas no dictaminadas al término de una legislatura, así como las proposiciones no dictaminadas dentro del periodo ordinario de sesiones en que fueron presentadas, se tendrán por desechadas, procediendo a su archivo como asuntos total y definitivamente concluidos».

Por lo que si la iniciativa presidencial presentada el pasado 5 de junio no es dictaminada por la 65 Legislatura sería desechada y Morena tendría que presentar otra en septiembre, pero el tiempo para su aprobación podría demorarse más de un mes.

El diputado de Morena responsabilizó a la Oposición de haber llegado al extremo del llamado «Plan C», así como a los propios ministros, por resoluciones que han emitido.

«Provocaron el plan C, son los responsables de lo que está sucediendo, era más fácil haber hecho una reforma en leyes secundarias», afirmó Robledo.

Una vez que la reforma sea aprobada en la Comisión, el dictamen será presentado a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, para que la entrante 66 Legislatura pueda discutir el proyecto con una nueva mayoría calificada, que lograron Morena, PT y PVEM.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aún tendrá el mes de septiembre para que su iniciativa sea aprobada, antes de la toma de protesta de Claudia Sheinbaum el primero de octubre.

ASÍ LO DIJO

«Espero que pronto empecemos los foros de audiencia, no vamos a debatir, vamos a oír lo que quieran decir jueces, ministros, barras y colegios de abogados, académicos, vamos a oír su opinión y veremos la pertinencia de alguna adecuación».

Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados