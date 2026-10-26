Clarissa Domínguez Agencia Reforma

MONTERREY, NL. – Cuando el cineasta Jonás Cuarón conoció a Juan Daniel García, el regiomontano que saltó a la fama con Ya No Estoy Aquí, decidió convertirlo en protagonista de su nueva película, Campeón Gabacho.

El actor, originario del barrio Alianza Real de Escobedo, debutó en 2019 y desde entonces ha participado en más de ocho películas. Su personalidad encajó con Liborio, un joven migrante mexicano que llega a Nueva York en busca de oportunidades y enfrenta discriminación y adversidades mediante el boxeo.

“Yo conocía a Juan Daniel, había visto todo su trabajo, soy un gran fan de él. Algo que me encantaba del personaje de Liborio es que es bien entrón, que toma la vida con mucha energía, con sentido del humor”, expresó Cuarón.

Durante su visita a Monterrey para promocionar la cinta, que llegará este jueves a los cines, el director destacó la entrega del actor.

“Es un increíble actor, pero también le dio una vida y un corazón a Liborio que, de verdad, le estoy muy agradecido”, afirmó.

Cuarón aseguró que nunca había trabajado con alguien tan comprometido, dispuesto a ensayar diariamente y afrontar las exigencias físicas del personaje.

Por su parte, García, de 26 años, reconoció que esta producción le permitió descubrir nuevas capacidades interpretativas mediante técnicas que anteriormente no había utilizado.

“Todas las herramientas me las dio Jonás; él creyó en mí, supo escucharme, supo entender mi historia también”, señaló.

Ganador del Premio Ariel a la Revelación por Ya No Estoy Aquí, el actor regresó a Monterrey para promocionar una película después de varios años, ahora con mayor seguridad en su trayectoria y sus capacidades actorales.