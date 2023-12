Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Ni el Rector de la UNAM, ni el director del IPN, ni el titular de la Secretaría General Ejecutiva de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior forman parte ya del Consejo de Salubridad General, órgano que depende directamente del Ejecutivo Federal y tiene carácter de autoridad sanitaria, con funciones normativas, consultivas y ejecutivas.

De acuerdo con el nuevo reglamento interior de este órgano publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación, tampoco ya son miembros del organismo, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; la Fundación Mexicana para la Salud; la Academia Mexicana de Pediatría y la Sociedad Mexicana de Salud Pública.

Asimismo quedaron fuera la Academia Nacional de Ciencias Farmacéuticas; la Asociación Nacional de Hospitales Privados; el Colegio Médico de México; el Colegio Mexicano de Licenciados en Enfermería; el Consejo de Ética y Transparencia de la Industria Farmacéutica; la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación.

Grupo REFORMA publicó en julio pasado que el Gobierno federal pretendía reducir de 34 a 17 el número de integrantes del Consejo que es, en el papel, la máxima autoridad sanitaria de México y se encarga de elaborar los cuadros de medicamentos, supervisar el sistema de salubridad general y aprobar las declaratorias de emergencias.

«(Ahora) la mayor participación será gubernamental y no se van a escuchar voces que en un momento tendrían algo que decir con base en evidencia científica», alertó, Jesús Felipe González Roldán, ex presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública.

«Dejan fuera a los formadores de recursos humanos en salud; dejan sin representación a sociedades médicas y academias y a consejos de certificación de especialidades. No es adecuado quitar grupos o sectores que también tienen que opinar en materia de salud», advirtió el experto.

Agregó que el Consejo debe ser un órgano plural que tiene que servir para proteger la salud de la población.

Con el nuevo reglamento, más allá de las dependencias gubernamentales, únicamente las Academias Nacional de Medicina de México, y Mexicana de Cirugía forman parte de éste.

«Se debe entender que muchas veces los que ocupan alguna posición gubernamental no van a expresar de manera clara su punto de vista, que debe tomada en cuenta a la hora de tomar decisiones, importante sobre todo cuando se habla de la salud de la población», advirtió.

El especialista indicó que el papel del consejo es ser el máximo órgano en toma de decisiones de salud, sin embargo, en uno de los temas sanitarios más importantes del siglo, es decir, la emergencia de Covid-19, este órgano estuvo totalmente relegado.

«Evidentemente no sorprende que México tenga datos muy duros en términos de que somos el País donde más personal de salud falleció durante la pandemia y también tuvimos una mortalidad muy alta con respecto con otros países».