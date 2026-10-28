Fernanda Torres Agencia Reforma

CDMX.- Lupe Esparza, vocalista de Bronco, expresó su satisfacción por compartir el escenario con sus hijos René y José Adán, quienes, junto con Javier Cantú y Arsenio Guajardo, mantienen vigente el legado musical de la agrupación.

Durante una conferencia de prensa, el cantante recordó que nunca imaginó que sus hijos formarían parte del grupo, pues durante su infancia las constantes giras lo mantenían alejado de casa.

Esparza reconoció el esfuerzo de los cuatro músicos para continuar una trayectoria que ha trascendido generaciones con éxitos como “Que No Quede Huella” y “Nunca Voy a Olvidarte”.

La agrupación, originaria de Apodaca, Nuevo León, cerrará el año con presentaciones en California, Estados Unidos, y un concierto programado para el 5 de diciembre en la Arena Ciudad de México.

Ante la situación migratoria en territorio estadounidense, Esparza envió un mensaje de esperanza a los mexicanos afectados por las políticas del presidente Donald Trump.

Por su parte, José Adán destacó la responsabilidad de acercar la música de Bronco a nuevas generaciones y la satisfacción de compartir escenario con su padre.

Para 2027, el conjunto prepara su gira Inquebrantable por Europa, con actuaciones previstas en España, Italia y otros países.