Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador busca evitar que obras como el Tren Maya se privaticen, por lo que no las dejaría en manos de Fonatur porque no aguantaría la primera insinuación de «cañonazo».

«Sí estamos haciendo todo un esfuerzo de ahorro, no queremos que al lado del tiempo estas obras se privaticen. Quien nos puede garantizar que estos bienes de la nación se cuiden, pues una institución como la Sedena. No sólo es porque ellos están ayudando en la construcción y están actuando con honestidad, es también dejarles todas estas obras a una institución fuerte.

«Fonatur, ¿qué hicieron con Fox? Vendieron terrenos a 5 minutos del Aeropuerto de Cancún, que por cierto está concesionado, a 7 pesos el metro cuadrado, ni lo que cuesta un metro de alfombra, en manglares. Entonces, cómo se lo vamos a dejar a Fonatur, no aguanta la primera insinuación, ni el primer cañonazo», comentó López Obrador.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal aseguró que el Sureste del País fue abandonado durante el periodo neoliberal y que ni interesaba para cometer robo.

«Fíjense, es interesantísimo, el sureste no les importaba (a los neoliberales) ni siquiera para robar, lo tenían en el completo abandono. Gracias a eso no privatizaron las líneas del tren (en esa zona), fueron las únicas que no las privatizaron. Van a ver ustedes cómo del Istmo hacia el Norte no dejaron nada, las entregaron a dos empresas», mencionó.

López Obrador reiteró que las obras del Sureste del País como el Tren Maya y aeropuertos quedarán en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

«Aquí está Coatzacoalcos, aquí Salina Cruz, hay un lugar que se llama Medias Aguas que es la conexión que viene de Veracruz. Está Ixtepec, que es la otra línea, hasta acá (frontera de Chiapas), aquí está Tapachula.

«Pues de aquí para acá no privatizaron, como 3 mil km, que son los que vamos a dejar públicos, de aquí para acá (centro y norte del País) todo privatizado. Entonces, la Secretaría de la Defensa va manejar», agregó.