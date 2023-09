El Frente Nacional por la Familia exhorta a los diputados del Congreso del Estado no acatar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que despenaliza el aborto en Aguascalientes. Consideran que esta sentencia es violatoria de la Constitución y de la división de poderes.

En conferencia de prensa, Pedro Edmundo Becerril Alba criticó que la sentencia tenga efectos generales, argumentando que esto viola el principio de relatividad de las sentencias de amparo. Aseguró que la Corte no tiene autoridad para legislar y por lo tanto, los diputados no deberían sentirse obligados a acatar una sentencia que consideran ilegal.

Afirmó que esta sentencia es injusta e ilegal por varias razones. En primer lugar, avala la posibilidad de privar de la vida a un hijo en la etapa inicial de su desarrollo, violando el artículo primero de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el artículo primero de la Constitución, que prohíben la discriminación por sexo y edad. Según el FNF, la dignidad de la vida y el genoma humano comienzan en el momento de la fecundación.

Además, argumentó que la sentencia viola la Ley General de Salud, que reconoce que el genoma humano contiene la información genética de cada individuo y prohíbe la discriminación por características genéticas. Según Jaime Castro Chávez, esta sentencia se inmiscuye en la soberanía legislativa al dar efectos generales, cuando el juicio de amparo debería limitarse únicamente a los quejosos, tal como lo establece la Ley de Amparo.

Por estas razones, hizo un llamado al Congreso del Estado para que no acate esta sentencia, que consideran violatoria de la Constitución y de la división de poderes. Enfatizaron que desestimarla no significa desacatarla, y que los diputados deben ejercer su voto con libertad y sin coacción; esperan que el Congreso la someta a votación del pleno para decidir su aceptación o rechazo.