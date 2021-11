Una derrama económica de 2 mil 500 millones de pesos por concepto de pago de aguinaldos se estima que habrá en el estado para los 338 mil trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, así lo dio a conocer el dirigente de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes, Alfredo González González.

En conferencia de prensa, el representante de la CTM en la entidad comentó que a partir de esta fecha, algunas empresas ya empiezan a entregar los aguinaldos, los premios especiales, así como el Fondo de Ahorro, lo cual representa un ingreso importante para los trabajadores y sus familias.

Detalló que concretamente para los trabajadores afiliados a la CTM se espera una derrama de 400 millones de pesos por concepto de aguinaldos y unos 650 millones en lo que se refiere al Fondo de Ahorro. Enfatizó que acordaron en los contratos colectivos de trabajo con las empresas que han estado haciendo paros técnicos a lo largo del año, para que estas prestaciones no se vean afectadas y se paguen como si se hubiera trabajado los días completos en el año. “Hemos encontrado buena respuesta de las empresas en ese sentido y esperamos que no haya ninguna merma en el pago de los aguinaldos respecto a los días no laborados en el presente año”.

Asimismo, hizo un atento llamado a los trabajadores para que aprovechen este recurso extraordinario de la mejor manera y lo cuiden, dado que aún persiste el tema de la escasez de chips y microcomponentes, que bien pudiera seguir dándose en algunos días no de laborar en algunos meses del próximo año.

Hasta el paracetamol falta en el IMSS

En tema aparte, el líder de la FTA dio a conocer un acuerdo en la reunión mensual del Comité Estatal donde se convoca al Comité Nacional y a los secretarios generales de las Federaciones Estatales afiliadas a la CTM a una manifestación y marcha en todas las ciudades del país ante la persistente falta de medicamentos y de médicos especialistas en las clínicas y hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social. “El llamado es para que todos levantemos la voz en acciones que sean escuchadas por los responsables de las áreas correspondientes en la solución inmediata de la problemática”.

Indicó que tan sólo en Aguascalientes se habla de la falta hasta de paracetamol y de muchas claves de medicamentos que están sin cubrirse para varios padecimientos, los cuales tardan hasta un mes en ser surtidos y en el caso de los médicos especialistas en el estado, se habla de un faltante de alrededor de 60. “Hay apatía de los médicos de trabajar en el IMSS porque el pago quedó obsoleto, ganan más en la medicina privada que en la institución y muchos trabajadores lo que hacen ahora es ganar dinero afuera y en el IMSS sólo están por la antigüedad y esa situación se tiene que acabar”.