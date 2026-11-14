FlexQube ‘pone ruedas’ a su expansión en México

La empresa sueca FlexQube inauguró este viernes 13 de noviembre sus nuevas instalaciones en Aguascalientes, con el objetivo de fortalecer su presencia en el mercado mexicano, incorporar proveedores nacionales a su cadena de suministro y ampliar sus capacidades de producción y capacitación tecnológica. La apertura estuvo encabezada por Anders Fogelberg, CEO global de la compañía, y Héctor Flores, vicepresidente de Ventas y Country Manager México.

La firma, especializada en carros industriales modulares y sistemas de robótica autónoma para el transporte de materiales, busca reducir su dependencia de los suministros provenientes de Suecia y Estados Unidos mediante el desarrollo de componentes en territorio mexicano.

En entrevista con Audrey Robles, de El Heraldo de Aguascalientes, Fogelberg explicó que las instalaciones atenderán principalmente al mercado nacional, aunque existe la posibilidad de suministrar algunos componentes a Estados Unidos. La estrategia contempla acercar la producción a los clientes, reducir los tiempos de entrega y mejorar la competitividad de los precios.

FlexQube tiene presencia comercial en más de 38 países, supera los 900 clientes a nivel internacional y ha entregado más de 40 mil carros industriales en aproximadamente 7 mil 500 configuraciones. Entre sus clientes globales se encuentran Amazon, Volvo, Siemens, Caterpillar y Johnson Controls.

En México, la empresa ha desarrollado una cartera de más de 60 clientes, según informó Héctor Flores, quien se incorporó a la compañía en 2017. El directivo recordó que, durante los primeros años, el propio Fogelberg viajaba desde Suecia para establecer relaciones comerciales con empresas mexicanas.

La compañía tiene actividad en Aguascalientes desde 2017 y ahora busca avanzar hacia una operación que incluya fabricación de componentes, capacitación y, eventualmente, actividades de ingeniería y desarrollo tecnológico.

Tecnología modular y automatización industrial

FlexQube desarrolla sistemas de transporte interno de materiales utilizados principalmente en plantas automotrices, manufactureras y centros logísticos. Su tecnología se basa en estructuras modulares de acero que pueden ensamblarse, modificarse y reutilizarse sin necesidad de soldaduras.

Este concepto permite adaptar los carros industriales a los cambios en las líneas de producción, evitando sustituir estructuras completas cuando se requieren nuevas configuraciones.

Además de sus sistemas mecánicos, la compañía comercializa vehículos de guiado automático y robots móviles autónomos, entre ellos Navigator AMR, diseñado para transportar diferentes tipos de cargas mediante un módulo de navegación adaptable.

Fogelberg explicó que la automatización no necesariamente sustituirá a los carros tradicionales, sino que ambas tecnologías continuarán utilizándose de manera complementaria. Los robots pueden encargarse del desplazamiento de materiales, mientras que las estructuras modulares permiten organizarlos y presentarlos en las estaciones de trabajo.

Por su parte, Flores señaló que la incorporación de estas soluciones también responde a la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad dentro de las fábricas, particularmente en operaciones donde actualmente se utilizan montacargas.

El directivo reconoció que estos vehículos continuarán siendo necesarios en determinadas actividades, aunque consideró que algunos procesos pueden migrar gradualmente hacia sistemas automatizados.

Empleo y vinculación con universidades

La apertura también contempla oportunidades de colaboración con instituciones educativas de Aguascalientes. Flores, egresado de la Universidad Politécnica de Aguascalientes, informó que la empresa ya cuenta con convenios con algunas universidades locales.

La intención es facilitar prácticas profesionales, estadías y proyectos académicos relacionados con ingeniería, diseño y actividades comerciales.

Asimismo, explicó que FlexQube ya contrató personal para sus operaciones en México y prevé generar nuevas oportunidades laborales conforme avance la fabricación local de componentes.

En materia tecnológica, Fogelberg adelantó que la compañía contempla incorporar progresivamente capacidades de diseño, ingeniería y desarrollo en México, bajo la premisa de que la cercanía con los clientes permite elaborar soluciones adaptadas a sus necesidades.

Las nuevas instalaciones también funcionarán como centro de capacitación para clientes, quienes podrán conocer las aplicaciones de los sistemas modulares y las tecnologías de automatización que ofrece la firma.

Con esta inauguración, FlexQube da continuidad a una presencia comercial que comenzó años atrás en Aguascalientes y abre una nueva etapa orientada a fortalecer su operación nacional. El desarrollo de proveedores mexicanos, la incorporación de capacidades productivas y la vinculación con estudiantes formarán parte de los siguientes pasos de la compañía en el estado.

Las instalaciones de FlexQube en Aguascalientes están ubicadas en Viñedos Cariñan #300-31, Viñedos San Marcos (a un costado de Paseos de Aguascalientes).