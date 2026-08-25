La gobernadora Tere Jiménez entregó armas, chalecos tácticos y 30 vehículos a la Fiscalía General del Estado con el propósito de fortalecer las labores de investigación y mejorar la capacidad de respuesta de la corporación ante los hechos delictivos.

El equipamiento será destinado principalmente a la Comisaría General de la Policía de Investigación Criminal. Los nuevos recursos permitirán mejorar las condiciones en las que trabajan los agentes, facilitar sus tareas operativas y aprovechar de mejor manera el personal y los materiales disponibles. No se dio a conocer el monto invertido en esta entrega.

Durante el acto señaló que estas acciones forman parte del programa Blindaje Aguascalientes, mediante el cual se busca dotar a las instituciones de seguridad y procuración de justicia de mejores herramientas.

Con estos recursos se fortalece la misión de investigar mejor, actuar con mayor eficacia y ejercer con solidez su responsabilidad, destacando que, en el estado, la seguridad es prioridad, expresó Jiménez.

Destacó que la fortaleza institucional y la capacidad técnica de la Fiscalía son necesarias para combatir la impunidad y garantizar el acceso de la población a la justicia. Añadió que la dependencia se ubicó entre las tres fiscalías mejor evaluadas del país en el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2026, elaborado por la organización Impunidad Cero.

También fueron reconocidos trabajadores con 15, 20, 25, 30 y 35 años de servicio. En representación de los homenajeados, el inspector de Investigación Criminal Rafael Hermenegildo García de la Torre afirmó que servir a Aguascalientes representa un honor y agradeció el respaldo otorgado al personal.

Al evento asistieron representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de autoridades municipales, militares, federales y responsables de instituciones de seguridad.