Una publicación en la red social X, en la que se ofrecen 40 mil pesos por “madrugar al obispo de Aguascalientes”, encendió las alertas de la Fiscalía General del Estado, que abrió una carpeta de investigación para determinar si el mensaje constituye una amenaza o algún otro delito.

El fiscal general, Manuel Alonso García, confirmó que la Unidad de Investigación de Delitos Cibernéticos ya trabaja en el caso, luego de detectar que el mensaje fue difundido el pasado 1 de octubre de 2026 desde una cuenta que ya fue identificada.

Según las primeras indagatorias, la publicación aparentemente hacía referencia a un mensaje compartido previamente por otro usuario de la misma plataforma, por lo que las autoridades buscan establecer el contexto de la expresión y determinar si existe un riesgo real para el religioso.

Especialistas de la Fiscalía realizan labores de preservación, recopilación y análisis de evidencia digital para rastrear el origen y alcance de la publicación, así como identificar a las personas que pudieran estar involucradas.

Alonso García aseguró que no se adelantarán conclusiones ni se minimizará cualquier información que pudiera comprometer la seguridad de una persona.

Por ahora, las autoridades no han determinado si el ofrecimiento de dinero constituye una conducta delictiva. Será el resultado de las investigaciones el que permita establecer posibles responsabilidades penales.