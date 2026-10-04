El fiscal general del Estado, Manuel Alonso García, descartó que en Aguascalientes se estén presentando actividades de reclutamiento de jóvenes por parte de grupos delictivos y rechazó la presencia de cárteles al interior de las corporaciones de seguridad, luego de la detención de un policía municipal por elementos de la Fiscalía General del Estado como parte de una investigación relacionada con narcomenudeo.

El funcionario señaló que la información relacionada con el caso del policía municipal podrá darse a conocer una vez que transcurran las 48 horas correspondientes, por lo que evitó adelantar detalles sobre la investigación y la situación jurídica del elemento policial, quien fue arrestado al finalizar su jornada.

Alonso García también fue cuestionado sobre la detección de un autobús comercial en la zona oriente de la capital, en el que viajaba una persona que inicialmente había sido relacionada con un posible caso de reclutamiento.

Al respecto, aclaró que no se trató de un asunto de reclutamiento forzado, ya que las personas involucradas manifestaron que se trasladaban voluntariamente para realizar un trabajo y que tenían conocimiento de las actividades que desempeñarían.

El fiscal lamentó que algunas personas busquen incorporarse a actividades ilícitas y señaló que los involucrados declararon que acudían voluntariamente a ese tipo de trabajos en el norte del país.

Ante este tipo de situaciones, consideró necesario continuar fortaleciendo las acciones de prevención dirigidas particularmente a los jóvenes.

“Creo que hay que seguir trabajando con los jóvenes en la prevención, como se hace en Aguascalientes”, expresó.