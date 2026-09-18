El fiscal general del Estado, Manuel Alonso García, informó que ha atendido a ciudadanos víctimas de asaltos en carreteras de estados vecinos, particularmente en zonas limítrofes con Zacatecas y Jalisco, como parte del apoyo que se brinda a quienes llegan a territorio estatal buscando ponerse a salvo.

Aunque los hechos delictivos ocurran fuera y, por competencia territorial, correspondan a las fiscalías de otras entidades, se ha establecido un mecanismo para recibir las denuncias de las víctimas que ya se encuentran en territorio local y evitar que tengan que regresar al lugar donde fueron atacadas para iniciar el procedimiento.

Alonso García detalló que posteriormente se realiza el exhorto correspondiente a las fiscalías de Jalisco o Zacatecas, según el lugar donde ocurrieron los hechos, instituciones con las que, dijo, existe coordinación para dar seguimiento a este tipo de casos.

Añadió que el personal también proporciona orientación y asesoría a las víctimas, además de priorizar que puedan ponerse a salvo. En meses anteriores se han atendido dos casos relacionados con robos de vehículos ocurridos en zonas limítrofes con Jalpa.

Sin embargo, precisó que los incidentes registrados el fin de semana pasado no derivaron en denuncias ante la Fiscalía de Aguascalientes, debido a que los hechos no ocurrieron dentro de la entidad.

En materia preventiva, recordó que aquí hay operativos coordinados entre los tres órdenes de gobierno, además del despliegue en las llamadas Puertas de Seguridad, donde elementos de la Fiscalía realizan revisiones aleatorias para detectar vehículos con reporte de robo y personas con mandamientos judiciales.

Estas acciones forman parte de la estrategia de coordinación interestatal para atender a ciudadanos que transitan por las carreteras de la región y que, tras ser víctimas de algún delito, ingresan en busca de protección y orientación.