El fiscal general del estado, Manuel Alonso García, justificó la implementación del registro biométrico de personas detenidas por faltas administrativas mediante el marco de identificación contemplado en el Informe Policial Homologado (IPH).

Cuestionado sobre si el procedimiento constituye un fichaje de personas, incluso por infracciones como orinar en la vía pública, el funcionario argumentó que las autoridades de seguridad cuentan con atribuciones y obligaciones para identificar a las personas detenidas.

Señaló que, mientras quienes son puestos a disposición de la Fiscalía por la probable comisión de un delito ya cuentan con registros de identificación, en el ámbito de la justicia cívica no existía un procedimiento homologado para verificar plenamente la identidad.

En la presentación en rueda de prensa del Sistema de Identificación Criminal (SIC), afirmó que esta herramienta permite recopilar huellas dactilares, fotografías, tatuajes y características físicas de quienes son puestos a disposición de los juzgados cívicos.

Aunque el funcionario sostuvo que el registro tiene sustento en el marco estatal y el sistema nacional de seguridad, no precisó el artículo legal que autoriza expresamente la toma y conservación de datos biométricos por cualquier falta administrativa, plazos de resguardo, los criterios de acceso o los mecanismos para solicitar su eliminación.

Alonso García explicó que anteriormente los detenidos por faltas administrativas podían proporcionar únicamente su nombre, sin presentar documentos oficiales, incluso como una estrategia para falsear información al ser detenidos, ni someterse a un registro de huellas, situación que dificultaba confirmar sus datos personales.

Explicó que con la incorporación del SIC, las corporaciones municipales podrán cotejar la información recabada con las bases de datos disponibles para detectar posibles órdenes de aprehensión, antecedentes o reportes de desaparición.

El sistema también permitirá comparar huellas dactilares con indicios obtenidos en escenas del crimen, con la finalidad de aportar información a investigaciones por delitos como robo y homicidio.

La plataforma fue desarrollada sin costo por personal de la Fiscalía General del Estado y del C5i, ya funciona en los 11 municipios de Aguascalientes y los policías municipales recibieron capacitación para utilizarla.