La investigación contra Omar “N”, alias “El Pinto”, detenido en San Francisco de los Romo por su probable intervención en el delito de Atentados al Equilibrio Ecológico, llevó al hallazgo de restos correspondientes a por lo menos cinco perros en el domicilio cateado por las autoridades, informó el fiscal general del Estado, Manuel Alonso García.

Al dar seguimiento al caso, el fiscal señaló que las diligencias permitieron localizar restos óseos con características de canes, además de un perro muerto que permanecía en el traspatio del inmueble.

“Prácticamente en relación a los restos había como mínimo cinco cinco canes ahí, con con los restos óseos de de animales”, declaró Alonso García.

La investigación se originó a partir de una denuncia ciudadana en San Francisco de los Romo. Vecinos señalaron que observaban al ahora detenido ingresar a un domicilio acompañado de perros que posteriormente dejaban de ser vistos en la zona. También reportaron que desde el exterior podían observarse restos óseos dentro de la propiedad.

A partir de estos señalamientos, la Fiscalía realizó actos de investigación y posteriormente obtuvo autorización para catear el inmueble.

De acuerdo con Alonso García, durante la diligencia participaron peritos, elementos de la Policía de Investigación y personal del Ministerio Público, quienes localizaron los restos de animales.

Declaró que cocinaba y consumía a los perros

El fiscal agregó que, durante su declaración ministerial, Omar “N” habría reconocido que sacrificaba a los perros y posteriormente los cocinaba para consumirlos.

“Hasta él refería que el tema del corazón era la parte que más le gustaba”, señaló Alonso García al referirse a lo manifestado por el investigado.

Dentro del inmueble también fue localizado un recipiente metálico que, de acuerdo con lo explicado por el fiscal, habría sido utilizado para cocinar a los animales.

Sobre la manera en que presuntamente eran sacrificados, Alonso García declaró: “A golpes, a a palos y después los los guisaba los cocía”.

Los señalamientos forman parte de la investigación y corresponderá a la autoridad judicial determinar la situación jurídica del detenido y valorar los datos de prueba presentados dentro del procedimiento.

Realizan evaluación psicológica

La Fiscalía también lleva a cabo estudios periciales en materia de psicología al investigado. Alonso García señaló que, hasta el momento de sus declaraciones, no se había determinado la existencia de alguna enfermedad mental.

El fiscal indicó además que la institución ha investigado anteriormente casos relacionados con violencia o sacrificio de perros y gatos, pero sostuvo que no tenían registrado otro con las mismas características respecto al posterior consumo de los animales.

Omar “N” fue detenido mediante una orden de aprehensión por su probable intervención en Atentados al Equilibrio Ecológico y quedó a disposición de la autoridad judicial.

Alonso García mencionó además que el hombre contaba con una orden de aprehensión por delitos contra la salud. Las investigaciones sobre los animales continúan a partir de los indicios recuperados en el inmueble y de los señalamientos incorporados a la carpeta.