El fiscal general del Estado, Manuel Alonso García, se sumó al debate sobre la reducción de la edad penal en México, actualmente establecida en 18 años para la aplicación del sistema de justicia penal de adultos, al considerar que la legislación vigente debe responder a las condiciones actuales de criminalidad y a la participación de adolescentes en delitos graves.

Sostuvo que hay menores de edad que actúan con plena conciencia e intención de cometer delitos, por lo que consideró necesario abrir la discusión sobre una eventual reforma legislativa que modifique los criterios de responsabilidad penal.

Recordó que anteriormente la edad penal se establecía a partir de los 16 años y que su modificación respondió a criterios internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, consideró que la evolución de las condiciones sociales amerita una revisión de las disposiciones vigentes.

Alonso García señaló que este planteamiento ha sido abordado en mesas de seguridad y conversatorios entre representantes de instituciones policiales y de procuración de justicia, aunque no precisó a partir de qué edad propone aplicar el régimen penal de adultos.

El fiscal cuestionó los alcances del sistema especializado de justicia penal para adolescentes, que contempla medidas distintas de las sanciones aplicables a los adultos, entre ellas el internamiento bajo determinados supuestos.

Asimismo, consideró que la participación de adolescentes en actividades delictivas refleja un deterioro del tejido social, por lo que llamó a fortalecer las acciones de prevención, educación y formación de valores desde el entorno familiar.