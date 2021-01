Como una isla que florece en pleno océano así está la industria automotriz, convertida en estandarte de la recuperación económica y en una demostración fehaciente que cuando se trabaja hacia un objetivo se pueden alcanzar los resultados que hoy se tienen.

De suma importancia para Aguascalientes es que las ensambladoras de automóviles estén en plena marcha, porque esto “arrastra” a otras actividades productivas y motiva que recicle el circulante, lo que favorece al comercio y la industria en general.

La solidez de las filiales de Nissan se expresa con la decisión de la compañía de invertir 27.3 millones de dólares en la planta A1, para la producción de los nuevos modelos Kicks y March 2021, recursos destinados básicamente en el área de manufactura para el acondicionamiento de las líneas de ensamble y en troqueles de pintura y de estampado. Como es tradicional en la firma japonesa, subraya que el avance se debe, en gran medida, a la entrega, eficiencia y profesionalismo de más de 6 mil empleados y que haciendo equipo trabajan con los más altos estándares de competitividad.

Para esta entidad es vital el desempeño de Nissan, porque de esta empresa depende gran parte de la economía. Al dejar atrás los momentos amargos que se vivieron el año pasado cuando tuvo que parar varias semanas debido a la pandemia, empuja a otras ramas de la producción y se logra que crezca el empleo.

El especialista financiero Gerardo Sánchez Herrera destacó que México ocupa el primer lugar como proveedor de la industria automotriz y de autopartes para Estados Unidos, al exportar el 30% de lo que compra el vecino país. El año pasado se concretaron ventas por 11,650 millones de dólares, cifra menor a las alcanzadas en 2019, que fueron de 137,750 millones de dólares, pero se deben tomar en cuenta las condiciones que prevalecieron a lo largo de casi nueve meses.

El hecho de que Nissan decida continuar invirtiendo aquí es una muestra de la confianza que tiene en los resultados que ha tenido a lo largo de los años y es un nuevo espaldarazo a la mano de obra, que ha llegado a tal grado de profesionalización que compite en calidad y productos con la matriz, por lo que tiene un prestigio bien ganado a nivel internacional.

El repunte de la economía de EU se refleja en el crecimiento de las compras a México, que registró ventas por 5,000 millones de dólares, lo que hace augurar que 2021 será un mejor año en donde el vecino país siga empujando la producción.

Para esta entidad es fundamental que se mantenga en ascenso la actividad automotriz, ya que de ella dependen 47 mil familias, entre empleos formales e indirectos, que a su vez se refleja en un mayor circulante y por ende más puestos de trabajo en otras áreas de la ciudad y el estado.

En el presente año la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) prevé un repunte general de 11.23% de la producción, exportación y venta de vehículos, con amplias perspectivas en los mercados de Estados Unidos y Canadá, luego que en 2020 cayó en 20% por el COVID-19 en abril y mayo, pero en diciembre creció en 18%, de acuerdo a cifras del Inegi, lo que beneficia a inversiones adicionales.

SUPLIR LA CAMINATA

Una de las tradiciones más arraigadas entre miles de aguascalentenses es participar en la peregrinación a San Juan de los Lagos, que se realiza cada año en estas fechas, pero que ahora por motivo del COVID-19 no será posible al cerrarse el Santuario del 31 de enero al 2 de febrero y habrá restricciones en el ingreso y permanencia en los demás días, como parte del programa sanitario que exigen las autoridades de Jalisco para evitar que siga la propagación del virus.

Ante esta situación, la Iglesia sugiere a los fieles que si deben una “manda” pueden hacerla al templo que hay en esta ciudad, bastando con que se confiesen, participen en una misa y comulguen, con lo que habrán cumplido con ese compromiso moral que tienen. Aunque para algunas personas les parece que no es suficiente, de cualquier manera, dadas las condiciones, es preferible a que se expongan al ir a San Juan, ya que sigue muy alto el nivel de infección, lo que puede generarse en espacios por donde pasan o se congregan muchas personas.

El Obispo de la Diócesis de San Juan, Jorge Alberto Cavazos Arizpe, informó mediante un comunicado que quienes lo deseen pueden participar en las misas que se transmitirán en los canales oficiales de la Diócesis y de la Catedral Basílica de San Juan, y quienes lo hagan podrán ganar indulgencias plenarias, puesto que se está en el Año Jubilar por los 250 años del traslado de la imagen de la Virgen a su actual Santuario.

Al volver el semáforo epidemiológico al color rojo en todo el estado de Jalisco, de acuerdo con el seguimiento que le da la Federación a las condiciones prevalecientes de la pandemia, obliga a cerrar las puertas del Santuario del 31 de enero al 2 de febrero, pero se advierte que antes y después de esas fecha habrá especial atención a la entrada y estadía de los fieles, ya que lo que menos se quiere es que por permitir su ingreso pueda ser motivo de que crezca el número de enfermos, precisamente en momentos en que los hospitales de esa entidad están casi al tope.

¿SELECTIVA LA VACUNA?

Hay preocupación en adultos mayores que no están inscritos en el programa 65 y más de quedar marginados del programa nacional de vacunación contra el coronavirus, debido a que los “servidores de la nación” han hecho contacto sólo con quienes están en ese padrón. Mediante llamadas telefónicas les informan que si están de acuerdo con que los inyecten para programarles el día, la hora y el lugar al que deben acudir, sin embargo no se hace con quienes no están en esa relación, lo que obliga a cuestionar si quedarán fuera o a dónde deben concurrir. Hasta ahora no se ha dado a conocer cómo será su incorporación y al estar todo centralizado es menester que quienes se encargan de esa labor difundan cómo deben actuar para quedar higienizados, con lo que se cumplirán integralmente las órdenes del presidente de la República, que se ha comprometido a que el total de personas mayores queden protegidos.

ENTREGA SIN LÍMITES

Aunque nadie está a salvo de ser llamado por el Creador, causó pesar la desaparición de Ramiro Pedroza Torres, que fue ejemplo de convicción y entrega al Partido Acción Nacional (PAN). Fue parte de la generación que construyó este organismo en Aguascalientes, que lo hacía “casi con las uñas”, destinando parte de sus ingresos para el sostenimiento de la causa y a la par su tiempo libre lo dedicaba a invitar y organizar reuniones para motivar a los ciudadanos a que defendieran su derecho de elegir libremente a sus gobernantes y a los representantes populares. Fueron muchos años de bregar contracorriente, de encabezar reuniones, dirigir mensajes, pregonar a través de una camioneta de sonido, participar incluso en el acomodo de los mítines que se llevaban a cabo en la calle Juárez casi esquina con Allende, al mismo tiempo de llevar a cabo rifas para allegarse fondos, y por si faltara algo fijar propaganda en las paredes y en cuya labor tenían que estar listos para salir corriendo al acercarse la policía, por lo que era menester cargar con la escalera, las brochas y los botes de engrudo, algo que naturalmente ninguno de los que hoy detentan la dirigencia han hecho porque ellos llegaron cuando la mesa estaba servida. El Güero Pedroza fue diputado local y diputado federal y cuando cumplía este último encargo, su esposa Nicolasa Márquez Ríos era regidora en el Ayuntamiento de Aguascalientes, por cierto que doña Nico (q.e.p.d.) fue tía de la actual senadora Marta Márquez. Hay un dicho que dice que los homenajes y las palabras laudatorias se deben hacer en vida, algo que nunca se hizo con Ramiro ni con Enrique Franco Muñoz, José García Muñoz y Fernando López Cruz, tampoco se ha hecho con Jorge Sánchez Muñoz y otros contemporáneos, que contribuyeron a pavimentar el camino por el que transitan los actuales directivos y militantes.